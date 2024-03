Google Maps : cette fonction pour montres Wear OS vous facilite la vie dans le métro

Google en avait fait la promesse lors du dernier MWC à Barcelone. Google Maps déploie enfin les itinéraires en transports en commun sur les montres connectées sous Wear OS.

C’est à l’occasion du MWC de Barcelone, plus grand salon du monde dédié à la téléphonie, que Google avait annoncé l’arrivée des itinéraires en transports en commun sur la version Wear OS de Google Maps. De quoi se balader dans le métro, sa montre connectée au poignet, sans avoir à sortir son smartphone.

Les itinéraires en transports de Google Maps, c’est aussi sur Wear OS

Comme le rapporte 9to5Google, c’est avec la version 11.119.0702.W de Google Maps pour Wear OS que les itinéraires en transports en commun font leur apparition. Pensez donc à mettre à jour ladite application de navigation pour pouvoir débloquer la fonctionnalité. Il y a également la possibilité de trouver des stations de bus, métro, tramway à proximité et d’en connaître les heures de passage.

Lorsqu’on recherche un lieu dans Google Maps, l’application affiche les types d’itinéraires : les transports se trouvent après la voiture et avant la marche et le vélo. Comme pour les autres, la durée du trajet ainsi que l’horaire d’arrivée s’affichent. On peut y accéder rapidement via les raccourcis de son lieu de résidence et de son lieu de travail, s’ils sont configurés. En cliquant sur l’option pour prendre les transports en commun, Google Maps affiche soit tous les itinéraires possibles, soit un itinéraire « recommandé » lorsqu’il n’y en a qu’un disponible.

En choisissant un itinéraire, la navigation se lance, avec la prise en charge de l’always-on display. Cela signifie que l’écran de la montre restera allumé pour vous montrer à tout moment la direction à suivre. Un bouton permet d’afficher la carte en direct afin de se retrouver dans la rue. Un autre bouton permet de visualiser les étapes de l’itinéraire, tandis qu’un autre affiche toute la carte. Cela ne vous empêche pas de revenir au cadran de la montre. Alors, une icône de métro s’affichera : en cliquant dessus, on revient naturellement à l’itinéraire dans Google Maps.

