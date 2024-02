Ces fonctions très utiles aux voyageurs arrivent sur les montres Wear OS

Google a annoncé l'arrivée sur Wear OS des tickets, cartes de fidélité et boarding passes, mais aussi des itinéraires de transport. Un ajout réclamé de longue date.

Google déploie enfin sur les montres connectées Android une fonctionnalité réclamée de (très) longue date : la prise en charge des cartes, tickets et autres boarding passes sur Google Wallet pour Wear OS. Annoncée à l’occasion du MWC 2024, qui se tient actuellement à Barcelone, cette nouveauté vient combler une lacune énorme des tocantes connectées Android face aux Apple Watch, qui profitent de cette prise en charge depuis des années.

Comme le souligne Engadet, les utilisateurs de montres sous Wear OS pourront donc très bientôt retrouver à leur poignet leurs cartes d’embarquement, billets d’entrée à des événements, tickets de cinéma, cartes d’abonnement ou encore leurs différentes cartes de fidélité. Une nouveauté utile, notamment pour les voyageurs, d’autant qu’en complément de l’ajout des cartes d’embarquement, Google mise aussi sur l’arrivée des itinéraires de transport sur Wear OS.

Google Wallet rattrape son retard sur Wear OS…

On apprend en effet que Wear OS pourra désormais afficher sur les montres connectées Android les itinéraires détaillés des transports en commun. L’idée ? Éviter de contraindre l’utilisateur à sortir son téléphone pour savoir où aller. Cette fonction permet notamment de consulter les horaires de départ directement depuis la montre, mais aussi d’obtenir des indications étape par étape, ou bien d’avoir une vue cartographique guidée jusqu’à la destination voulue.

On apprend pour le reste que toutes les cartes ajoutées à Google Wallet pourront apparaître sur les montres Wear OS, avec QR code (ou code barre) à l’appui pour être scannés. Il sera par ailleurs possible de masquer les cartes dont on a plus besoin, ou qui ne sont pas utiles sur le moment. Google déploie enfin cette nouveauté au travers d’une mise à jour en cours de déploiement.

Notons que l’arrivée des cartes sur Wear OS avait été testée sporadiquement par Google ces dernières semaines, auprès de certains utilisateurs. Ce n’est toutefois que cette semaine que Google décide d’officialiser la nouvelle.

