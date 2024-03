Google Messages : ce petit changement rend l’envoi de photos plus facile

Google teste une nouvelle façon d'envoyer des photos à la volée dans Google Messages. Il sera plus simple d'envoyer plusieurs photos prises sur le coup, sans devoir les séparer en plusieurs messages ou en s'y reprenant à plusieurs reprises.

L’application de SMS/RCS de Google, baptisĂ©e logiquement Google Messages, n’a pas que de grandes nouveautĂ©s, Ă l’image de son intĂ©gration de Gemini Ă venir. Il y a aussi tous les petits dĂ©tails qui Ă©voluent, comme l’envoi de photos prises directement dans l’application, qui va devenir plus simple.

Envoyer plusieurs photos en un seul message va devenir plus facile

Il s’agit en fait d’un changement repĂ©rĂ© par l’expert d’applications Android, AssembleDebug, sur X. La version 20240318 openbeta_dynamic de la version bĂŞta de Google Messages apporte un petit changement d’interface utilisateur. Lorsque vous prenez une photo depuis l’application pour l’envoyer par messages, un nouveau bouton est apparu en bas Ă droite sur l’Ă©cran de prĂ©visualisation de la photo.

Il remplace en fait le bouton permettant d’enregistrer la photo qui vient d’ĂŞtre prise dans la galerie. DĂ©sormais, il permet d’ajouter d’autres photos au message que l’on souhaite envoyer. L’idĂ©e Ă©tant de permettre aux utilisateurs de prendre et d’envoyer directement plusieurs photos. Plus besoin de les enregistrer avec l’application CamĂ©ra de son smartphone avant de les envoyer.

Par ailleurs, le bouton en bas Ă droite aussi a Ă©tĂ© changĂ©. Il n’affiche plus « Joindre », mais « Envoyer », ce qui supprime une Ă©tape. L’image s’envoie directement et ne se joint plus dans un message que l’on doit ensuite envoyer.

Une version bêta de Google Messages qui retire malheureusement une fonctionnalité

Pourtant, si cette fonctionnalitĂ© est intĂ©ressante, elle a des inconvĂ©nients, en tout cas dans la version bĂŞta actuellement testable. L’option « Modifier » avec les outils d’Ă©dition de base est totalement absente de cette version. On peut toutefois espĂ©rer que Google la rĂ©tablisse Ă l’avenir, lorsque Google Messages sera mis Ă jour.

Pour le moment, on ignore quand est-ce que ce changement sera dĂ©ployĂ© Ă destination de tous les utilisateurs. Puisqu’il s’agit d’une version bĂŞta, il est possible que Google change d’avis et ne publie pas cette fonctionnalitĂ© dans le monde entier.

