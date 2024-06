Google Messages : partager la photo de son chat à plusieurs contacts devient plus simple

Google Messages voit le design du partage de contenus par messages modifié. Il devient un peu plus simple de partager une photo, un lien, à plusieurs de ses contacts simultanément.

Lorsqu’on veut envoyer la dernière photo prise de son petit chat (évidemment trop mignon) sur Google Messages, l’interface propose les cinq derniers correspondants, ainsi que la liste complète de vos contacts. Pour rendre le partage à plusieurs contacts plus simple, l’application de SMS/MMS change un peu son interface de partage.

Le partage sur Google Messages change un petit peu

Comme le raconte 9to5Google, les tests mis en place par Google semblent avoir été concluants. La refonte de son interface de partage est modifiée et les changements commencent à être déployés plus largement. Désormais, lorsqu’on partage un contenu (texte, photo, lien, etc.) sur Google Messages, une interface en plein écran s’affiche, intitulée « Sélectionner les destinataires ». Elle affiche en fait les cinq conversations les plus récentes avec un extrait du dernier message envoyé, afin de vous apporter plus de contexte.

En appuyant sur « Plus de conversations récentes », l’historique complet s’affiche avec une loupe dans le coin supérieur droit pour en trouver une précise. Elle remplace apparemment la fonction « Nouveau message » de l’ancienne interface. Le menu permet de sélectionner plusieurs conversations : au fur et à mesure des contacts cochés, ceux-ci s’affichent tout en haut. Ensuite, on peut appuyer sur « Suivant » et « Partager individuellement » pour éviter de créer une conversation groupée avec le partage.

En bref, cette nouvelle manière de présenter est plus complexe, mais aussi plus complète, affichant davantage d’informations. Pour l’instant, tout le monde n’y a pas accès : les utilisateurs concernés sont néanmoins de plus en plus nombreux au fur et à mesure des semaines. Chez Frandroid, nous n’avons pas pu constater ce changement. Vous pourriez, vous aussi, être concernés prochainement. Un autre changement imminent dans Google Messages, c’est la possibilité de modifier les messages après leur envoi.

