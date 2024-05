Ne répondez pas à ces dangereux chats RCS de Google Messages

Si vous avez reçu un message incompréhensible sur votre smartphone Android, vous n'êtes pas un cas isolé. Depuis peu, on note une recrudescence de messages qui sont délivrés sans être décryptés. Problème, il ne proviennent jamais de contacts connus.

Google Messages utilise le RCS, un protocole d’envoi/réception de messages plus avancé que les SMS et MMS qui offre notamment des réactions aux messages, des accusés de réception et de lecture, la possibilité de partager des fichiers et des médias volumineux et une plus grande sécurité.

Pour ce faire, il crypte automatiquement de bout en bout toutes les conversations. Excepté le destinataire, personne ne peut lire le message, même pas Google. Problème, il arrive parfois que certains messages ne soient pas lisibles à l’arrivée.

Une recrudescence de plaintes depuis une semaine

Depuis deux ans, un fil Reddit centralise tous ces soucis de décryptage et depuis la semaine dernière les posts sont de plus en plus nombreux dessus. Les utilisateurs se plaignent d’avoir reçu des messages qui contenaient des chaînes de caractères masquant le contenu réel du message.

Received an Encrypted text message

Si le créateur de ce fil Reddit avait rencontré le problème avec un message envoyé par l’un de ses contacts, le problème actuel de Google Messages est lié à des numéros inconnus et localisés aux quatre coins du monde. Certains signalent avoir reçu ces messages depuis l’Indonésie, les Philippines, la République dominicaine, le Cameroun ou encore la Tanzanie.

Un spambot pourrait être en cause

Google Messages reconnaît qu’il y a un souci et délivre les messages concernés avec en en-tête un lien vers son service client. Actuellement, aucune raison officielle ne permet de savoir d’où proviennent ces messages. Néanmoins, on peut échafauder une théorie.

Puisqu’on assiste à une augmentation de ces messages bogués, il est possibles qu’ils émanent d’un spambot défectueux, un de ceux qui viennent interroger les numéros de téléphone en attendant soit une réponse manuelle soit une confirmation de lecture pour valider l’activité de la ligne.

Google n’a pas communiqué sur ce sujet. En attendant, la vigilance est de rigueur et le plus important est de ne surtout pas répondre à ces messages et préférer les identifier comme spam dans l’application Google Messages.

