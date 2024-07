Google Maps sur Android change de look par petites touches

Une mise à jour de Google Maps sur Android se déploie progressivement pour apporter un design revisité des fiches d'informations des adresses consultées. L'interface pour configurer des itinéraires a aussi droit à des évolutions.

L’interface de Google Maps sur Android évolue légèrement dans le cadre d’un déploiement global repéré par 9to5Google. Les changements ne sont pas révolutionnaires, mais ils permettent un petit rafraîchissement du design et de l’expérience proposée par l’application.

Un design plus rond

Le premier changement notable concerne la fiche d’informations qui peut s’afficher quand on cherche à en savoir plus sur une adresse, un monument ou une zone géographique. La fiche en question a désormais des bords ronds, même quand on l’affiche en plein écran. Ainsi, la carte en arrière-plan continue d’apparaître tout en haut.

En outre, quand on abaisse la fiche, celle-ci occupe moins d’espace en ne laissant apparaître que le nom du lieu et les boutons d’actions pertinents tels qu’Itinéraire, Enregistrer et Partager. D’ailleurs, dès que cette fenêtre apparaît, en plein écran ou non, vous verrez apparaître une croix sur son coin supérieur droit pour la faire disparaître.

Des boutons plus accessibles

L’autre évolution de taille concerne vos déplacements. Avec le nouveau design de Google Maps, quand on configure un itinéraire, les options de modes de transport (métro, à pied, vélo, voiture) s’affichent en bas. Cela devrait les rendre plus accessibles pour les usages à une main.

En haut de l’écran, les points de départ et d’arrivée apparaissent dans un rectangle à la taille réduite pour laisser apparaitre davantage la carte.

Cette nouvelle interface est expérimentée sur Google Maps pour Android depuis février avec quelques nouveautés apportées depuis mai. Or, depuis quelques jours, selon 9to5Google, de plus en plus de personnes reçoivent cette mise à jour via un canal de déploiement stable sur la version 11.136.x de l’application. Rien à signaler pour le moment du côté d’iOS.

