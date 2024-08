Gmail : mais pourquoi Google n’avait pas pensé plus tôt à cette fonction hyper pratique pour répondre à ses mails sur smartphone

Google déploie une toute nouvelle fonction sur son application mobile Gmail : il est désormais bien plus pratique de répondre à un mail. Comment ? Grâce à une nouvelle fenêtre de réponse rapide directement intégrée à l’interface.

Source : Unsplash

La firme de Mountain View nous facilite toujours plus la vie sur son application mobile Gmail. Pour répondre à un courrier électronique d’un contact, il fallait jusque-là cliquer sur l’un des trois boutons d’action situés en bas de page : répondre, répondre à tous ou transférer. Cette organisation est désormais chamboulée et simplifiée au possible, apprend-on dans un billet de blog officiel.

Un parcours d’utilisateur simplifié

Comment ? Google a fait dans la simplicité en ajoutant une toute nouvelle fenêtre de réponse rapide. Visuellement, on aurait presque l’impression de naviguer sur une application de messagerie instantanée. Avec cet ajout, il n’y a donc plus besoin d’ouvrir une nouvelle fenêtre : il suffit de cliquer dans le champ dédié et d’écrire son mail.

Source : Google

Outre l’optimisation du parcours utilisateur, tout ceci offre l’opportunité de rédiger son texte tout en jetant un œil au mail préalablement reçu. Un très bon moyen de se rafraîchir la mémoire si vous avez oublié un ou plusieurs éléments envoyés par votre interlocuteur. Bref, c’est tout simplement mieux pensé.

Pour qui et pour quand ?

Un bouton d’action « Agrandir » permet en outre d’élargir ladite fenêtre pour écrire et relire un long message avec plus d’aisance. L’utilisateur n’a donc pas à scroll dans une fenêtre réduite, et a dans ce cas accès à l’ensemble de son message d’un seul coup d’œil.

Cette fonctionnalité est actuellement déployée pour l’ensemble des utilisateurs Android. Les clients Workspace y ont eux aussi droit, mais dans un délai plus progressif de 15 jours. Les utilisateurs iOS devront faire preuve de patience : Google ne précise aucune date spécifique. Est-il simplement indiqué « plus tard dans l’année ».