Google va vous laisser prendre des notes d’une nouvelle façon sur Android et iOS

Google Keep, l’application populaire de prise de notes du géant américain, s’apprête à déployer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait redéfinir la façon de prendre des notes pour de nombreux utilisateurs.

Google Keep serait sur le point d’introduire une nouvelle fonctionnalité de prise de note. Une analyse de la version 5.24.422.02.90 de l’application par Android Authority révèle l’arrivée prochaine d’une fonction de « notes manuscrites ».

Cette nouvelle fonctionnalité, distincte de l’option de dessin existante, permettra aux utilisateurs « d’utiliser l’écriture manuscrite, les images et le texte pour esquisser, griffonner, réfléchir et capturer toutes leurs idées ». L’application promet une expérience optimale, que ce soit avec un stylet ou simplement au toucher.

Vous pourrez bientôt prendre des notes avec votre doigt sur Keep

Selon Android Authority, qui a pu activer l’interface utilisateur des notes manuscrites, les outils de stylo et de surligneur restent identiques, mais s’enrichissent d’un curseur Material 3 pour ajuster la largeur du trait et d’un sélecteur de couleurs modernisé. Un menu « plus » permettra d’ajouter des images (avec options de recadrage), des zones de texte formaté (gras/italique/souligné), ou de prendre des photos.

Parmi les autres nouveautés, Google Keep introduit deux concepts innovants : les « notes flottantes » et les « notes d’écran de verrouillage ». Les premières permettront de « capturer des idées de n’importe où » grâce à un outil de capture d’écran intégré. Les secondes offriront la possibilité de « noter ses pensées directement depuis l’écran de verrouillage », avec une option de création automatique de nouvelles notes ou de réutilisation d’une note existante.

Les options de personnalisation s’étendent également aux arrière-plans, avec de nouveaux motifs de lignes et de grilles : points petits ou grands, quadrillage fin ou large, lignes étroites ou larges. L’interface, clairement optimisée pour les tablettes et les appareils pliables, adopte intégralement le design Material 3 de Google. Une différence notable : contrairement aux dessins qui ne peuvent être partagés qu’en tant qu’images, les notes manuscrites pourront être exportées au format PDF.

Une autre fonctionnalité intrigante, baptisée « Text to sketch« , pourrait permettre la création d’images générées par IA à partir de descriptions textuelles. Les utilisateurs pourraient ainsi enrichir leurs notes existantes ou en créer de nouvelles avec des illustrations générées automatiquement. Pour l’instant, on ne sait pas quand sera déployée la mise à jour chez tous les utilisateurs.