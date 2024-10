Google Photos : identifier des images modifiées avec l’IA va devenir un jeu d’enfant

Google vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité majeure pour Google Photos, visant à améliorer la transparence concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’édition de photos.

Loin des simples ajustements de couleurs et du recadrage d’autrefois, l’édition de photos sur mobile a aujourd’hui largement évolué. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer des modifications complexes grâce à des outils comme Magic Editor et Magic Eraser, qui permettent notamment de supprimer des éléments indésirables ou de créer de nouvelles compositions en quelques clics.

Pour aider les utilisateurs à bien les identifier, à partir de la semaine prochaine, l’application Google Photos indiquera clairement quand une image a été modifiée à l’aide des outils d’IA de Google. Les images modifiées avec ces outils d’IA intègrent déjà des métadonnées basées sur les normes techniques de l’International Press Telecommunications Council (IPTC), indiquant l’utilisation d’IA générative. La nouveauté réside dans la visibilité de ces informations pour les utilisateurs finaux, aux côtés du nom du fichier et d’autres détails techniques.

Google veut identifier les images éditées avec de l’intelligence artificielle

Google étend également cette transparence aux fonctionnalités non génératives. Les photos prises avec Best Take sur Pixel 8 et Pixel 9, ainsi qu’avec Add Me sur Pixel 9, seront également marquées lorsqu’elles combinent des éléments de différentes photos.

Cette initiative fait écho à une démarche similaire d’Apple, qui marque désormais les photos modifiées par IA comme « Modified with Clean Up » dans son application Photos et met à jour les données EXIF avec la mention « Apple Photos Clean Up ».

La nouvelle section d’informations sur l’IA dans les métadonnées inclura deux nouvelles étiquettes : « Credit » identifiant l’outil d’IA utilisé, et « Digital source type » précisant la méthode de génération ou de traitement de l’image. Par exemple, les images créées avec Google Gemini porteront l’étiquette « Made with Google AI ».

Cette fonctionnalité s’appuie sur l’outil de filigrane IA récemment annoncé par Google DeepMind, visant à faciliter la détection du contenu généré par IA. Certains utilisateurs souhaiteraient un affichage plus visible de ces indications, plutôt que de les intégrer dans les métadonnées, mais il s’agit ici déjà d’une étape importante vers plus de transparence. Google prévoit évidemment d’améliorer davantage cette fonctionnalité en fonction des retours utilisateurs.

