Google Photo bientôt capable de corriger vos clichés à la volée… en plein partage

Google teste sur son application Photos une nouvelle fonctionnalité permettant d’améliorer un cliché à la volée, au moment même de le partager. Cette fonction d’édition rapide n’est toutefois accessible que chez une poignée d’utilisateurs pour l’instant.

L’application Google Photos // Source : Frandroid

Les fonctions permettant d’améliorer ses photos ne manquent pas sur l’application Google Photos, c’est même un euphémisme. Redoutablement efficace et truffée de fonctionnalités utiles, la plateforme de Google s’est récemment enrichie de plusieurs outils basés sur l’IA, comme Magic Editor, Magic Eraser, ou encore Ask Photos, qui permet pour sa part de retrouver une photo beaucoup plus facilement.

Véritable couteau suisse, Google Photos ne proposait toutefois aucune fonction d’édition rapide pensée spécifiquement pour le partage. Cette (petite) lacune semble désormais en passe d’être comblée. Certains utilisateurs de Google Pixel sont en effet en mesure de tester, depuis quelques temps, une nouvelle fonction « Quick Edit » que Google est actuellement en train de tester au compte-goutte.

Une fonction Quick Edit déboule sur Google Photos

En l’occurrence, cette nouveauté a pour effet d’afficher, lorsqu’on veut partager un cliché depuis Google Photos, un accès rapide à deux des fonctions de retouche les plus utilisées : Le recadrage et l’amélioration automatique.

Le premier reprend l’interface de l’outil de recadrage habituel de l’application pour vous permettre de retailler la photo, d’en modifier l’inclinaison ou même d’en modifier la perspective. Le second utilise l’IA de Google Photos pour améliorer le contraste, les couleurs, ou encore l’exposition de votre photo afin d’en doper la qualité. Notez qu’il est également possible de revenir au cliché originel si besoin.

Source : Android Authority

Cette fonction Quick Edit semble pour l’instant testée par Google chez une portion d’utilisateurs seulement. La capture vidéo ci-dessus provient d’un utilisateur disposant d’un smartphone Google Pixel 6 Pro, et de Google Photos en version 7.10.0… qui n’est pourtant pas la toute dernière version de l’application en date. Cet indice laisse entendre que Google pousse cette nouveauté à toute petite échelle, directement depuis ses serveurs, et non via le dispositif de mises à jour classique.