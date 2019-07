La version non tactile de Google Chrome dédiée aux feature phones a droit à une première prise en main signée 9to5Google.

Nous savons que Google nourrit un intérêt assez important aux feature phones et veut s’assurer que ses applications et services puissent fonctionner dessus avec Android. Les efforts du colosse se portent notamment sur son navigateur Chrome.

C’est ainsi qu’une version non tactile de Google Chrome est déjà en préparation depuis un bon bout de temps. Or celle-ci a désormais droit à une prise en main sur le site 9to5Google.

Comme une grande partie de ce service se base sur le projet open source Chromium, un développeur a déjà pu créer une version non tactile de Chrome pour Android et a proposé au média américain de l’essayer via un émulateur.

Interface revue

La principale différence observée concerne la page Nouvel onglet qui a été évidemment entièrement refaite afin que l’utilisateur puisse y naviguer via un pavé directionnel et un bouton central. Sur al partie supérieure de l’écran, un menu carrousel permet d’accéder rapidement aux sites fréquemment visités. Au premier démarrage, ce sont YouTube, Amazon, Facebook et Wikipedia qui sont affichés.

Une icône centrale propose « d’explorer des apps », mais il semblerait que du code propriétaire de Google intervienne ici puisque cette option ne fonctionne pas sur la version prise en main.

Autre détail marquant : l’absence de barre URL pour le moment sur cette page. Mais cela devrait être réglé sur la version finale du Chrome non tactile. D’autant plus qu’un appui long sur n’importe quel élément de la page permet d’afficher le menu « chercher ou taper l’adresse web ». 9to5Google précise néanmoins que là non plus, il ne se passe rien pour le moment quand on appuie dessus.

Nous avons parler de la page Nouvel onglet, en réalité il faut savoir que sur cette version non tactile de Google Chrome, il n’est pas possible d’ouvrir plusieurs onglets à la fois. Ladite page affiche cependant les derniers sites visités.

Google Chrome affiche le fonctionnement de certains commandes la première fois que l’utilisateur se rend sur un site web. 3 boutons sont ainsi mis en avant permettant de changer la manière de naviguer et le niveau de zoom.

Il n’y a pas de curseur et pour le moment, le pavé directionnel ne permet pas de faire grand-chose. Mais rappelons qu’il s’agit là d’une version loin d’être finalisée. On remarque aussi qu’à la place de la barre URL, c’est une sorte de bulle qui s’affiche ici pour indiquer l’adresse du site consulté.

Le dinosaure en bonus

Quand vous n’avez plus de connexion internet, Google Chrome propose de jouer à un jeu d’obstacles où vous incarnez un dinosaure. Cette célèbre distraction est maintenue dans la version non tactile. Elle est cependant accessible via une application externe qui s’installe en même temps que le navigateur.

Baptisée « Chrome Fun », elle permet de retrouver le célèbre T-Rex sur le feature phone.

Voilà le tour du propriétaire que peut proposer 9to5Google pour le moment. La grande question maintenant est de savoir si un feature phone doté d’une connexion internet peut toujours être considéré comme autre chose qu’un smartphone.