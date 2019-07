Google annonce un nouveau design pour la section Actualités de son moteur de recherche. Celui-ci mettra plus en avant les sources, permettant une meilleure identification pour l’utilisateur.

Les « fake news » lancées à tort et à travers par le président américain Donald Trump auront au moins eu un impact positif : les plateformes web ont commencé à faire plus attention à l’éducation des lecteurs et la transparence des contenus sur le web, en prime de la négativité de leurs communautés sur le net.

Google fait également partie du lot. Alors que son moteur de recherche est le plus utilisé au monde, sa section Actualités est utilisée par des millions de personnes chaque jour pour se renseigner sur le monde.

Aussi, il est important désormais de savoir d’où provient une information. Un nouveau design pour la section Actualités est en cours de déploiement exactement pour ce faire.

Over the next couple weeks we’re rolling out a redesigned News tab in Search on desktop. The refreshed design makes publisher names more prominent and organizes articles more clearly to help you find the news you need. Check it out 👇 pic.twitter.com/xa2aZfO4Qd

— Google News Initiative (@GoogleNewsInit) July 11, 2019