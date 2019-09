Alors que les utilisateurs américains ont un large choix, les Français se contentent toujours de la même voix pour Google Assistant. Mais cela va enfin changer : une seconde voix est en cours de déploiement.

Depuis longtemps, les utilisateurs américains profitent d’une tripotée de voix différentes pour leur Google Assistant. Ces derniers ont même le droit à celle du chanteur John Legend, c’est dire les proportions.

Dans les autres pays du monde toutefois… nous n’avons accès qu’à la même voix depuis le lancement du service. Tout cela va cependant bientôt changer.

Google Assistant récupère une voix en Europe

Google a en effet annoncé qu’une seconde voix allait apparaître dans 9 autres langues : l’anglais britannique, l’anglais indien, l’allemand, le norvégien, l’italien, le coréen, le japonais, le néerlandais et… le français !

La mise à jour est en cours de déploiement et vous permettra de retrouver une seconde voix pour toutes ces langues, qu’on présume être masculine pour plus de variété. Présume oui, car la vague de mise à jour n’a pas encore atteint les appareils de notre rédaction : patience est de mise.

Du côté des utilisateurs américains, un petit changement est à noter : les voix sont désormais identifiées par des couleurs et non des genres. L’idée pour Google est de ne pas étiqueter les voix et être plus ouverts ce faisant.

Pour les nouveaux utilisateurs, la voix par défaut sera assignée aléatoirement à l’avenir. Vous pourrez en changer vous-même dans les Paramètres de Google Assistant, catégorie « Assistant ». Les deux voix seront disponibles sur tous les appareils disposant de l’assistant, Smart Display et Google Home compris.