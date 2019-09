Après quelques semaines de flottement, Google a finalement confirmé ce mardi le déploiement du thème sombre sur Gmail. De quoi permettre de basculer vers une interface obscure sur Android comme sur iOS.

Cela fait désormais quelques semaines que des utilisateurs ont pu découvrir un thème sombre sur leur application Gmail. Ce mardi, Google a finalement annoncé officiellement le déploiement de cette nouvelle interface.

Pour rappel, le thème sombre permet de passer l’interface d’une application du blanc vers le noir ou le gris foncé. Un bon moyen de réduire la luminosité globale de l’écran, mais également, pour les smartphones dotés d’un écran OLED, d’économiser de la batterie. En effet, sur ce type d’écran, les pixels noirs restent éteints et ne consomment donc pas d’énergie.

Un déploiement qui a déjà commencé

Le thème sombre est l’une des principales nouveautés mises en avant par Google, sur Android 10, et Apple, sur iOS 13. En effet, ces deux systèmes permettent désormais de le gérer de manière globale, et non pas application par application. Concrètement, il est possible sur Android 10 de passer d’un thème clair à un thème sombre depuis les paramètres d’affichage. Le thème sera alors adopté par toutes les applications qui le prennent en charge.

C’est désormais le cas de Gmail, ou ça le sera dans les prochaines semaines. Sur son blog, Google précise en effet que l’interface de Gmail basculera automatiquement du thème lumineux ou thème sombre en fonction des paramètres système — sur Android comme sur iOS — mais également en passant dans les paramètres de l’application.

Le déploiement sur Android comme sur iOS commencera dès ce mardi. Il pourrait prendre plus de deux semaines pour atteindre l’ensemble des utilisateurs.