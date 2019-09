Sur Android 10, l’application Gmail commence à accueillir un mode sombre pour noircir l’interface.

Les jours passent et le mode sombre est adopté par de plus en plus d’applications mobiles. Plusieurs applications Google ont sauté le pas et c’est désormais au tour de Gmail de s’y mettre enfin. Comme le révèlent divers utilisateurs sur Reddit — relayés par XDA Developers — l’application propose désormais une option pour noircir l’interface.

Hélas, cette fonctionnalité ne semble disponible que sur Android 10 pour l’instant… et uniquement pour une poignée de personnes dans les premiers temps du déploiement. Nous avons en effet cherché le mode sombre sur l’application Gmail de notre Google Pixel 3a mis à jour, en vain.

Une poignée d’utilisateurs pour l’instant

Les chanceux et chanceuses qui peuvent goûter à cette option l’ont trouvé dans les « Paramètres généraux » de leur boite mail. Le premier onglet, tout en haut de l’écran, permet d’afficher un thème clair, sombre ou adapté à celui du système.

Celles et ceux qui consultent leurs mails la nuit apprécieront sans doute de ne plus se griller les yeux avec un écran blanc. Personnellement, je suis juste un grand fan de ce design, sur un plan purement esthétique.

Pour résumer, les conditions requises pour en profiter sont les suivantes :

un smartphone sous Android 10

l’application Gmail dans sa version 2019.08.18.267044774, disponible sur le Play Store

Et encore une fois, même si vous répondez à ces critères, vous n’êtes pas assurés de profiter du thème sombre sur Gmail. Il vous faudra alors patienter un peu. Rappelons au passage qu’Outlook de Microsoft en bénéficie depuis quelque temps maintenant.