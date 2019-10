Pour les abonnés de la plateforme de streaming musical de Google, voyager dans un pays où l'application n'est pas supportée signifiait perdre tous leurs privilèges payants. Le géant semble aujourd'hui adoucir sa politique en la matière.

On peut avoir l’impression qu’Internet n’a pas de frontières, mais que nenni. Netflix ne propose par exemple pas les mêmes contenus selon le pays où se trouve l’utilisateur, pour diverses raisons légales liées à l’industrie des films et des séries. Et quand on est abonné à YouTube Music, le passage de douane peut être assez brutal.

Sur les derniers mois, de multiples internautes s’étaient plaints auprès de Google que leur abonnement YouTube Music devenait brutalement inutilisable s’ils mettaient les pieds dans un pays où le service n’est pas officiellement lancé. Même les morceaux téléchargés étaient supprimés du stockage du smartphone. La ligne tenue par la plateforme est beaucoup plus dure que celle de ses concurrents ; les abonnés Spotify peuvent pleinement profiter de leur application où qu’ils soient.

Six mois de clémence pour les voyageurs

Mais cela semble en train de changer. Deux utilisateurs ont soufflé à Android Police qu’ils ont récemment réussi à utiliser leur abonnement payant YouTube Music à Taïwan et en Biélorussie, deux pays où le service est officiellement indisponible. Tous leurs privilèges leur sont accessibles. S’ils se rendent sur le site de YouTube Music en mode incognito et sans être logué, celui-ci apparaît bien toujours comme non supporté.

La documentation de YouTube Music est quelque peu contradictoire à ce sujet. La page « Pays où les abonnements payants sont disponibles » est assez catégorique : « YouTube Music Premium est disponible dans les pays/régions répertoriés ci-dessous. Si vous les quittez, vous ne pourrez plus accéder aux avantages de YouTube Music Premium ». Mais cette autre page fait preuve de plus de mansuétude, et on peut supposer que c’est celle-ci qui est à jour et en vigueur.

Voyager avec YouTube Music Vous avez accès aux avantages de l’abonnement YouTube Music Premium et à votre bibliothèque musicale dans YouTube Music même si vous vous trouvez dans un pays ou une région où l’application n’est pas disponible. Lorsque vous voyagez à l’étranger, vous pouvez continuer à écouter tous vos contenus musicaux pendant six mois, et vos téléchargements restent également à votre disposition pendant 30 jours sans connexion Internet. Lors de vos voyages, les avantages de l’abonnement payant (écoute hors connexion et sans publicité, lecture en arrière-plan, etc.) ne sont accessibles que dans l’application YouTube Music. Ils ne sont actuellement pas compatibles avec d’autres applications et services.

Restent des interrogations sur cette limitation à six mois. On peut par exemple se demander si ce décompte de temps est réinitialisé lors d’un séjour de quelques jours dans un pays où le service est disponible… ou si passer plus de six mois dans n’importe quel pays qui n’est pas le sien, même si l’application y est officialisée, fait automatiquement perdre ses privilèges.