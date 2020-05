Google pourrait finalement chiffrer vos discussions en RCS sur Messages

Afin de permettre le chiffrement des messages enrichis du RCS, Google souhaite déployer le chiffrement de bout en bout directement au sein de son application Google Messages.

Il y a un peu plus d’un an, Google mettait le paquet sur le RCS, le protocole de messagerie enrichie intégré directement à son application de SMS, Google Messages. L’idée derrière cette stratégie est ainsi de proposer à tous les utilisateurs un service de messagerie aussi complet que certaines plateformes — iMessages, WhatsApp ou Telegram — mais en n’utilisant qu’une simple application de SMS.

Néanmoins, l’une des principales critiques portées à l’encontre du RCS était alors le manque de chiffrement des messages. En effet, WhatsApp, iMessage et Telegram ont l’intérêt de chiffrer les messages de bout en bout, c’est-à-dire que seuls l’expéditeur et le destinataire du message connaissent son contenu. Le RCS, de son côté, est envoyé en clair à travers les serveurs de Google ou des opérateurs.

Afin de répondre à ce problème potentiel de sécurité des données, il semble que Google soit prêt à mettre à jour son application Google Messages. En effet, comme l’indique le site 9to5Google, une version bêta de l’application utilisée en interne, la 6.2, a pu être analysée afin de découvrir les nouveautés intégrées. Et la première d’entre elles n’est autre que le chiffrement de bout en bout :

Nous avons découvert que les travaux sont bien avancés pour vous permettre d’envoyer des messages chiffrés de bout en bout par RCS. En fait, il y a un total de 12 nouvelles lignes dans l’application qui font référence au chiffrement (parfois abrégé en « e2ee »)

Une bonne connexion Internet nécessaire pour le chiffrement

Le chiffrement ne fait pas partie directement du protocole RCS dont les données transitent par nature en clair. Il semble donc que le chiffrement déployé ici par Google ne fonctionne qu’entre deux personnes qui utiliseraient spécifiquement l’application Google Messages pour envoyer et recevoir leurs messages enrichis. Par ailleurs, comme le note 9to5Google, les deux utilisateurs devront avoir un bon accès à Internet pour pouvoir s’échanger des messages chiffrés : « Si l’un d’entre vous a une mauvaise connexion, Google Messages pour proposera d’envoyer votre message en SMS ou MMS pour compenser ». Notons néanmoins que les SMS et MMS ne sont pas non plus des protocoles qui permettent le chiffrement des messages.

Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’une version d’essai de l’application, utilisée en interne chez Google. Rien n’indique donc que ces fonctionnalités arriveront à court terme sur Google Messages. Néanmoins, cela semble en bonne voie et Google a l’air décidé de combler l’une des principales lacunes du RCS.