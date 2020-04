Google veut vous aider à utiliser le RCS sur les applications de SMS

Une mise à jour des Google Play Services pointe vers une mise à jour d'Android avec une nouvelle entrée dans les paramètres pour en savoir davantage sur le RCS.

C’est avec Google Messages que beaucoup ont vu apparaître, l’an dernier, le RCS sur Android. Pourtant, l’application de SMS de Google est loin d’être la seule à être compatible avec ce protocole de messagerie instantanée. C’est notamment le cas de Samsung Messages qui permet l’envoi de messages instantanés depuis la fin de l’an dernier.

Néanmoins, l’intérêt principal du RCS est d’être compatible avec de nombreuses applications de messagerie et de SMS. L’idée est ainsi que vous n’ayez pas à vous soucier de l’application utilisée par votre correspondant pour qu’il puisse recevoir un message grâce au protocole RCS, avec des pièces jointes lourdes, des GIFs ou des itinéraires. Si l’application de votre correspondant est compatible avec le RCS, il pourra alors récupérer tous ces messages.

Néanmoins, il est encore compliqué de trouver des applications compatibles avec le protocole RCS. Hormis Samsung et Google, on ne peut pas dire que les autres constructeurs — ou les développeurs d’applications tierces — se soient rués sur cette fonction. Afin de simplifier la découverte d’applications compatible, Google semble cependant avoir trouvé une idée.

Un nouveau menu pour découvrir le RCS

En effet, comme le rapporte le site XDA Developers, l’éditeur d’Android a mis à jour Google Play Services en version bêta 20.15.13. Cette mise à jour intègre notamment quelques lignes de codes indiquant que Google souhaite aider les utilisateurs à trouver des applications compatibles avec le RCS et intégrant une fonctionnalité de « chat ». Ces fonctionnalités permettront ainsi « d’en savoir plus sur les fonctions de chat ». Concrètement, Google devrait ainsi ajouter une nouvelle entrée à l’écran des paramètres sur Android. Cette nouvelle entrée devrait ainsi lister l’ensemble des applications compatibles avec le protocole RCS et expliquer comment activer la fonctionnalité sur chacune d’entre elles.

Pour l’heure, la fonction n’a pas encore été déployée. Surtout, on espère que Google intégrera également une rubrique dans son Play Store pour qu’on puisse facilement découvrir quelles applications peuvent être téléchargées en s’assurant qu’elles sont compatibles RCS. À terme, l’objectif de Google est ainsi que le protocole soit non seulement porté par les applications de SMS, mais également par celles de messageries populaires.