Samsung commence à déployer le RCS sur Samsung Messages

Après Google, c'est au tour de Samsung de permettre les fonctionnalités de RCS dans sa propre application de SMS. Le constructeur coréen a en effet commencé à déployer ces fonctionnalités sur Samsung Messages.

Après Google, c’est au tour de Samsung de permettre à ses utilisateurs de profiter des fonctionnalités de messagerie du RCS. Comme l’ont observé plusieurs utilisateurs sur Reddit, Samsung semble avoir commencé à déployer les fonctions de RCS sur sa propre application de messagerie, Samsung Messages.

Le principal intérêt de cette mise à jour est la possibilité pour les utilisateurs de profiter des fonctions RCS sans avoir à utiliser une application tierce comme Google Messages. Concrètement, le RCS permet de profiter de nombreuses fonctionnalités et permet à une application de SMS classique de s’enrichir avec des fonctions de discussion instantanée. Il est ainsi possible d’envoyer des fichiers images lourds, des vidéos longues, de passer des appels audio ou vidéo ou de participer à une discussion à plusieurs, un peu comme sur Whatsapp, Telegram ou Facebook Messenger. Surtout, le RCS n’étant pas limité à une seule plateforme, il peut être utilisé par tous les utilisateurs de smartphones Android, à condition que leur application de messagerie soit compatible.

Sur Reddit, la personne ayant signalé cette mise à jour précise : « mon OnePlus 7 Pro avec Android 10 et la dernière version de Google Messages peut utiliser le RCS pour discuter avec mes soeurs et ma mère qui ont un Galaxy S8+ avec Android 9.0 Pie et la dernière version de Samsung Messages ». Samsung avait déjà annoncé en août dernier que son application Samsung Messages permettrait « rapidement » de profiter du RCS, mais la firme coréenne n’avait pas encore donné de date butoir. Il semble donc que la fonction ait enfin commencé à être déployée. Néanmoins, le déploiement semble progressif. En effet, nous avons essayé sur un Galaxy Note 10+ à la rédaction, mais il semble qu’il ne supporte pas encore le RCS.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid