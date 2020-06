Google Maps adapte vos trajets en fonction du Covid-19

Les équipes de Google Maps annonce quelques ajustements de leur service de cartographie pour que l'application soit mieux adaptée aux restrictions liées au Covid 19.

Pendant les grèves de décembre, Google Maps était loin d’être l’application la plus fiable pour réaliser vos trajets alors que le service Citymapper s’était superbement adapté à la situation pour ne pas vous guider vers une station fermée ou une ligne de circulation inactive.

Quelques mois plus tard, une autre situation exceptionnelle a affecté la France et le monde entier : la pandémie de Covid-19. Alors que la fréquentation des transports en commun reprend progressivement son cours à mesure que la population se déconfine, Google Maps veut cette fois-ci répondre présent en adaptant sa plateforme à ce contexte très particulier.

C’est ainsi que « Google Maps propose deux nouvelles fonctionnalités à partir de la mi-juin. Ces nouveautés permettront de se déplacer dans les meilleures conditions possibles pour des itinéraires qui ne s’éloignent jamais de la voie de la sérénité », lit-on dans un communiqué de l’entreprise. Le déploiement commence d’ores et déjà à partir d’aujourd’hui.

Une alerte sur les restrictions dues au Covid-19

À présent, Google Maps vous préviendra si tel ou tel trajet est affecté par les mesures de restriction engendrées par le Covid-19. Tous les modes de transport sont concernés : voiture, vélo, à pied, métro, bus…

A priori, vous n’aurez donc plus la mauvaise surprise de vous retrouver coincé quelque part après avoir fait aveuglément confiance à Google Maps.

Plus d’informations sur les transports publics

Cela fait déjà quelque temps que Google Maps affiche le taux de fréquentation des transports en public, notamment pour vous dire si vous pouvez vous attendre à trouver des places assises ou non. À cela, le service ajoute une fonctionnalité introduite plus récemment et qui livre des informations sur la température, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les dispositifs de sécurité des transports.

Cette fonction est désormais déployée globalement pour que tous les utilisateurs en profitent.