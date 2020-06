Google Meet toujours plus accessible : même l’app Gmail y a droit sur Android et iOS

Google continue d’enrichir son service de visioconférence Google Meet. D’ici les prochaines semaines, les utilisateurs pourront y accéder directement à partir de l’application mobile Gmail, aussi bien sur iOS que sur Android, pour ainsi rejoindre des discussions en un seul clic.

Depuis la propagation du coronavirus (Covid-19) aux quatre coins de la planète et le confinement de plus de 2,5 milliards de personnes plusieurs semaines durant, les services de visioconférence ont bénéficié d’une mise en avant sans précédent. Celui de Google, connu sous le nom de Google Meet (anciennement Hangouts Meet), en fait indéniablement partie.

L’explosion des services de visioconférences

Il faut dire que les habitudes professionnelles ont été bouleversées durant cette période si particulière : télétravail oblige, les réunions entre collègues autrefois organisées autour d’une table ont été remplacées par des visioconférences virtuelles. Et force est de constater que Google n’a pas raté le coche pour démocratiser le plus possible son outil.

Mi-avril, lancer ou rejoindre une conférence Meet depuis Gmail (web) était alors possible, suivi deux semaines plus tard d’un bouleversement total : Google Meet devenait gratuit pour tout le monde, se transformant en une plateforme alors grand public. Voilà maintenant que la firme de Mountain View y apporte une nouvelle fonctionnalité, comme expliqué dans un billet de blog.

Faciliter la mise en relation via mobile

D’ici les prochaines semaines, Meet sera directement intégré à l’application mobile Gmail sur iOS et Android, de sorte à ce que les utilisateurs puissent lancer et rejoindre une conversation depuis leur boîte de réception. Un nouvel onglet « Meet » fera ainsi son apparition, à partir duquel la personne concernée pourra lancer un appel et générer un lien, que ses interlocuteurs utiliseront pour s’inviter à la fête.

Imposer un mot de passe pour participer à la visioconférence fera également partie des fonctionnalités disponibles. Et si l’onglet vous paraît trop intrusif, le retirer depuis les paramètres de votre compte sera également tout à fait envisageable.