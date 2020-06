Google Maps : repérer une bonne adresse avec Street View sera encore plus facile

Dans Street View de Google Maps, certains utilisateurs voient apparaître de petites cartes informatives livrant quelques détails sur tel ou tel établissement.

Faut-il encore rappeler que Google Maps est le service de cartographie le plus populaire ? En 15 ans d’existence, la plateforme a progressivement gagné de plus en plus de fonctionnalités pour devenir un véritable couteau suisse. C’est entre autres grâce à cela que l’on peut profiter de l’option Street View sur ordinateur comme sur smartphone dans plusieurs pays. Une option qui va encore s’améliorer à en croire les tests menés auprès de certains utilisateurs.

Pour rappel, Street View sert à visualiser les rues grâce à de vraies photos à 360 degrés. La fonction permet, par exemple, de voir à l’avance la façade de l’immeuble dans lequel on doit se rendre pour s’assurer de ne pas se tromper ou encore de vérifier si la balade qu’on s’apprête à faire en vaut la peine. Pour être pratique, Google Maps affiche même de petites pastilles cliquables devant les commerces.

Comme indiqué par 9to5Google, une poignée d’utilisateurs se sont rendu compte qu’en cliquant sur ces pastilles, une carte avec quelques informations sur le commerce correspondant apparaît. Pour le restaurant de l’exemple ci-dessous, on peut ainsi voir le nom de l’établissement, une courte description, la note moyenne, le nombre d’avis laissés sur Maps et une indication sur les prix pratiqués.

En d’autres termes, c’est comme si l’on accédait à une portion de la fiche dudit restaurant, mais directement depuis la visualisation de Street View. Actuellement, dans la version globale du service, ces informations s’affichent dans un panneau latéral sur ordinateur ou en bas de l’écran sur smartphone. Une petite carte devant l’enseigne a quelque chose de plus pratique pour repérer une bonne adresse en un coup d’œil.

Notons par ailleurs que les pastilles mentionnées plus haut s’affichent déjà sur mobile depuis quelque temps déjà, mais ne semblent pas être disponibles pour tout le monde sur ordinateur.

Presque de la réalité augmentée

Les petites cartes font presque penser à de la réalité augmentée. Rien de très étonnant, Google Maps goûte déjà à l’AR. Il est en effet possible, sur les smartphones compatibles, d’activer la navigation en réalité augmentée pour être guidé pas à pas.

Reste à savoir quand cette option sera déployée pour l’ensemble des utilisateurs de Google Maps. Sans doute pas avant un petit moment, mais elle devrait offrir une fonction Street View encore plus intéressante.