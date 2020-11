Google Maps renforce ses fonctions pour mieux faire face au Covid-19

Google Maps apporte plus d’informations à ses utilisateurs pour que ces derniers puissent mieux faire face à la crise sanitaire du Covid-19 en affichant plus de données sur la pandémie et sur l’affluence des transports en commun.

Comme tout le monde, les entreprises tech doivent composer avec la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 et s’assurer que leurs produits et services répondent bien aux attentes des utilisateurs en cette période particulière. Google Maps ne fait pas exception.

Pour aller plus loin

Le service de cartographie renforce ainsi certaines de ses fonctions en France pour mieux accompagner les personnes pendant la crise sanitaire.

Un calque Info Covid-19 plus complet

Depuis quelques semaines, on peut activer un calque Info Covid-19 sur Google Maps. Il suffit d’appuyer sur le bouton dédié en haut à droite de l’interface, juste en dessous de la barre de recherche. Vous trouverez alors le calque en question. En appuyant dessus puis en dézoomant la carte, vous verrez alors s’afficher, pays par pays, le nombre de nouveaux cas pour 100 000 personnes sur une moyenne de sept jours.

Désormais, ce calque affichera également le nombre de cas depuis le début de la pandémie. Ce n’est pas tout, cette fonction affichera aussi « des liens vers les ressources des autorités locales sur le Covid. Cela permet de continuer de s’informer directement dans Maps sur les directives locales, les lieux de dépistage et les restrictions en vigueur dans votre pays ».

Les liens en question viendront s’ajouter à ceux déjà affichés et redirigeant vers Wikipédia, The New York Times ou encore les données de l’Université Johns Hopkins. Cette mise à jour du calque Info Covid-19 sera déployée en France vers la fin novembre.

Distanciation sociale dans les transports en commun

Google Maps veut aussi vous aider à savoir si la distanciation sociale peut être respectée dans le transport en commun que vous souhaitez prendre. En France, l’application affichera ainsi des informations sur l’affluence en temps réel dans votre bus, métro ou train « grâce aux commentaires en temps réel des utilisateurs ».

Attention, le lancement de cette fonctionnalité date en réalité de 2019, mais en France ces informations n’étaient disponibles qu’au niveau des stations.

À partir d’aujourd’hui, elles seront donc plus complètes sous réserve que les données pour tel ou tel trajet soient disponibles. Si aucun utilisateur ne laisse de commentaires, Google Maps ne pourra a priori rien indiquer.