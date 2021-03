La vue partagée est désormais disponible sur Android Auto

Annoncée fin février par Google, la vue partagée d'Android Auto est désormais disponible sur les écrans larges embarqués dans les véhicules, permettant ainsi d'afficher simultanément deux applications à côte à côte.

Il y a quelques jours, nous évoquions l’arrivée de nouveautés sur Android Auto, rendant le système plus personnalisable et agréable à utiliser. Une des améliorations portait sur un nouveau mode offrant une vue partagée au conducteur, permettant ainsi d’afficher deux applications simultanément. Celui-ci vient de faire son apparition et est désormais disponible sur les véhicules ayant un écran au format large.

Ce mode était déjà disponible depuis peu sur CarPlay, le principal concurrent d’Android Auto. La solution de Google rattrape désormais son retard sur celle d’Apple, bien que ce soit ne soit réservée pour le moment qu’à un certain type d’écran. Sur les dispositifs compatibles, il vous sera possible d’afficher côte à côte deux applications. Celle de gauche occupera la majorité de l’écran, laissant un espace plus réduit pour l’application secondaire, affichée à droite.

Une fonctionnalité peu personnalisable

Cet affichage est particulièrement pratique pour consulter la navigation et accéder à votre lecteur de musique en conduisant, sans avoir à basculer d’une application à l’autre. En revanche, il semblerait que toutes les applications ne soient pas encore compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité.

En effet, certains utilisateurs indiquent que Waze s’affiche en plein écran, ce qui porterait à croire que l’app devra être mise à jour avant de supporter cette option. Enfin, il ne semble pas non plus possible de désactiver cet affichage, vous forçant ainsi à afficher constamment deux applications à l’écran.