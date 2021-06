Sans prévenir, Google a mis fin à son application de mesure en réalité augmentée

Google a supprimé son application Measure du Play Store, sans avoir prévenu les utilisateurs au préalable.

Sur iOS, il est possible depuis bien longtemps d’effectuer des mesures précises, notamment grâce au capteur lidar qui équipe les iPhone et les iPad. Google a tenté de développer une fonction concurrente, disponible sous la forme de l’application Measure. Néanmoins, la firme a finalement lâché l’affaire.

Le site Android Police signale en effet que l’application Measure a été supprimée du Google Play Store. La page de l’application affiche ainsi un message d’erreur pour les utilisateurs ne l’ayant jamais installée. Ceux qui l’ont déjà téléchargée préalablement sont également prévenus : « Cette application n’est plus supportée et ne sera plus mise à jour. Les utilisateurs qui ont installé cette application précédemment peuvent continuer à l’utiliser sur des appareils compatibles ».

Une suppression sans prévenir

Google n’a cependant pas fourni de raison à l’arrêt de cette application. La firme n’avait d’ailleurs pas prévenu qu’elle ne serait plus proposée sur le Play Store. Par ailleurs, comme l’indique le site Android Police, l’application Measure fait toujours partie des « experiences » de réalité augmentée recommandée par Google sur son site dédié.

Lancée initialement au sein du projet Tango de Google — qui mettait en avant les fonctions de réalité augmentée de la firme — l’application Measure a vu le jour en 2016 et a été étendu à l’ensemble des appareils compatibles ARCore en 2018.

Le principe de l’application était particulièrement simple, puisqu’elle permettait de mesurer des éléments d’un point à l’autre directement en surimpression de la caméra à l’écran. Pratique par exemple pour mesurer la longueur d’une table sans avoir de mètre ou pour prendre les dimensions d’une pièce. D’autres applications similaires existent néanmoins sur Android. C’est le cas par exemple d’AR Ruler.