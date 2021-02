Après la polémique GameStop, l’application Robinhood coule à nouveau sur le Play Store

Google a finalement accepté les notes négatives de l’application Robinhood sur le Play Store. La note moyenne est ainsi passée de 4 étoiles sur 5 à 1,1.

Depuis une semaine, l’application Robinhood fait l’objet de nombreuses critiques de la part des internautes. Il faut dire que l’application de trading avait mis fin à l’échange d’actions GameStop — propriétaire de Micromania — après que de nombreux internautes ont souhaité empêcher une baisse de son cours en bourse.

Pour aller plus loin

Wall Street vs les Redditeurs : le Google Play Store devient un champ de bataille

Résultat de ces vives critiques, l’application Robinhood a été torpillée sur le Google Play Store, sa note passant de 4 à 1 étoile sur 5 suite à de nombreux commentaires négatifs. Néanmoins, Google a choisi de faire l’autruche, jugeant que ces évaluations contrevenaient à la politique du Google Play Store en cela qu’elles visaient à manipuler la note de l’application. De fait, ce sont près de 100 000 notes négatives qui ont été supprimées par Google dans les jours suivants la polémique.

Finalement, l’éditeur du Play Store a fini par laisser les nouvelles évaluations négatives émises, comme l’indique le site américain The Verge : « Au moment de la publication de cet article, Robinhood est revenu à 305 000 évaluations, avec une note de 1,1 étoile sur 5 ». Néanmoins, ce ne sont pas les évaluations précédentes qui ont été rétablies, mais bel et bien de nouvelles évaluations de la part des utilisateurs de Robinhood. Selon Google, ces nouvelles notes ne contreviennent ainsi pas aux règles du Play Store.

De nouvelles évaluations négatives

« Le système d’évaluation d’applications du Play Store est conçu pour fournir une vue authentique et fiable de l’expérience utilisateur de l’application, et nous prenons des actions contre les activités planifiées qui visent à augmenter ou diminuer artificiellement le score global d’une application », indique Google dans une réponse accordée à The Verge. L’idée n’est ainsi pas d’empêcher toute évaluation négative, mais simplement de s’assurer que celles-ci ne sont pas coordonnées entre les utilisateurs, mais qu’elles reflètent réellement leur expérience.

Notons cependant que les efforts des internautes pour sauver l’action GameStop n’auront pas duré. Alors que son cours s’élevait à 347 dollars le 27 janvier dernier, elle est redescendue depuis, atteignant ce mercredi les 90 dollars.