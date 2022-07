Le jeu Papers, Please sera bientôt disponible sur iPhone et Android

Presque 10 ans après sa sortie sur PC et iPad, le créateur du jeu Papers, Please annonce l'arrivée d'une adaptation mobile pour iOS et Android.

Gloire à l’Arstotozka ! Encore et toujours. Après avoir été rendu disponible sur PC et iPad il y a bientôt 10 ans, le jeu Papers, Please du développeur indépendant Lucas Pope va aujourd’hui avoir droit à une réédition sur mobile. Le contexte ne change pas : le jeu vous place dans la peau d’un agent de l’immigration de l’État fictif d’Arstotzka.

Une version mobile qui s’est fait attendre

C’est son créateur Lucas Pope qui a récemment annoncé via son compte Twitter la sortie du jeu sur iOS et Android pour le 5 août prochain. Une mise à jour gratuite devrait également arriver pour la version iPad du jeu.

Il s’agissait du premier jeu en indépendant du créateur. Il avait notamment travaillé auparavant pour Naughty Dog sur les deux premiers jeux Uncharted avant de quitter le studio pour se mettre à créer lui-même ses propres œuvres.

L’histoire de Papers, Please

Ce jeu acclamé par la critique plonge le joueur en République d’Arstotzka où vous êtes tiré au sort pour devenir agent de l’immigration dans un contexte d’après-guerre. Il vous sera demandé de décider du sort des personnes qui entrent dans votre pays en examinant les divers documents qu’ils vous présenteront.

Vous devrez alors faire le tri entre les voyageurs en règle et ceux qui tenteront de se frayer un chemin de manière clandestine. Il vous faudra également subvenir aux besoins de votre famille avec votre salaire, mais un tel poste n’est pas de tout repos et des événements inattendus vont venir troubler quelque peu votre quotidien au fur et à mesure du jeu.

