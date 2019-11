En mai dernier, Mojang, le développeur de Minecraft racheté par microsoft, dévoilait sa version du jeu en réalité augmentée pour smartphones. Baptisée Minecraft Earth, celle-ci arrive peu à peu en version bêta. Après la Nouvelle-Zélande, le jeu est désormais disponible en preview pour les utilisateurs américains.

Pokémon Go a véritablement rebattu les cartes du jeu mobile. Avec son système de réalité augmentée et surtout le principe de la géolocalisation, le jeu de Niantic a influencé nombre de développeurs. C’est le cas de Mojang, racheté en 2014 par Microsoft. Au début d’année, le studio a annoncé travailler sur Minecraft Earth, une déclinaison de son jeu de construction et d’exploration… dans le monde réel.

Jusqu’à présent, Minecraft Earth était disponible seulement en bêta fermée pour quelques utilisateurs. Le mois dernier, la phase de preview s’est ouverte à quelques pays comme la Nouvelle-Zélande, le Mexique, la Suède ou l’Islande. Désormais, c’est un marché majeur qui peut profiter du jeu de Mojang : les États-Unis.

Hey 🇺🇸United States, we found your Minecraft Earth invite, it was behind the couch this whole time! Welcome to early access!

More information at:

↣ https://t.co/8qME5ZSuAE ↢ pic.twitter.com/KffqyP0Pv6

— Minecraft Earth (@minecraftearth) November 12, 2019