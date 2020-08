Fortnite Battle Royale : comment accéder et jouer à la saison 4

Comme prévu, le passage à la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite Battle Royale ne se fait pas heurt. La mise à jour est bloquée sur smartphone. Voici comment continuer de jouer à l'un des jeux les plus populaires au monde.

Epic Games avait prévenu, suite à ses démêlés juridiques avec Apple et Google, Fortnite Battle Royale n’aura pas accès à la nouvelle saison sur smartphone par une simple mise à jour. La saison 4 du chapitre 2 de Fortnite est disponible depuis ce matin, mais pour les joueurs mobiles, il faudra ruser, quand c’est possible. Epic Games en a profité pour tacler une nouvelle fois Apple au passage.

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC : pas de problèmes

Commençons par rappeler que le problème récent de Fortnite Battle Royale ne concerne que sa présence sur l’App Store d’Apple sur iOS et MacOS, et sa présence sur le Google Play Store sur Android. Autrement dit, les joueurs sur les autres plateformes n’auront aucun problème pour accéder à la nouvelle saison. Si vous avez une PlayStation 4, une Xbox One, une Nintendo Switch ou un PC, il suffit de télécharger la dernière mise à jour.

Comment continuer à jouer à Fortnite sur Android ?

Le Google Play Store n’étant pas complètement obligatoire sur Android, il est bel et bien possible d’accéder à la nouvelle saison de Fortnite sur la plateforme de Google. Il faudra simplement s’affranchir du Google Play Store. Le plus simple, et le plus fiable, est encore de se rendre sur le site d’Epic Games depuis un smartphone sous Android pour télécharger l’APK qui va installer « Epic Games ». Depuis cette application, il sera possible de télécharger la dernière version de Fortnite avec les mises à jour directement proposées par Epic Games.

Si vous avez un smartphone Samsung, c’est encore plus simple, puisqu’il suffit de passer par le Galaxy Store, et installer Fortnite depuis la boutique d’applications de Samsung.

Et sur iOS et MacOS ?

Apple n’autorise pas la présence d’une boutique d’application alternative sur iOS, et il est impossible de télécharger et jouer à la dernière saison de Fortnite sur iPhone ou iPad. Télécharger le jeu est toujours possible avec l’astuce des achats, mais la mise à jour n’est pas proposée. Nous avons essayé de lancer Fortnite sur un iPhone, le jeu propose bien d’accéder à son inventaire et au menu principal, mais refuse de présenter le nouveau Battle Pass. Le lancement de partie fonctionne, mais vous jouerez à la saison 3 avec d’autres joueurs dans la même situation. Certains modes de jeux comme Le labo de combat, le mode duo et les modes temporaires sont également indisponibles sur iOS. Difficile de savoir pendant combien de temps Epic Games gardera les serveurs de jeux en ligne pour la saison 3, sachant que l’éditeur ne gagne plus d’argent sur cette version du jeu, le battlepass et la progression des joueurs étant bloqués.

Même traitement pour MacOS : il n’est pas possible de télécharger la mise à jour puisqu’Apple n’autorise plus Epic Games à développer son jeu sur les plateformes de la marque.

Reste la possibilité de se tourner vers d’autres jeux sur ces plateformes, comme PUBG, qui a récemment ajouté la carte Livik pour varier les parties.