Fortnite : Epic tacle une fois de plus Apple pour lancer la nouvelle saison

Alors que la mise à jour 14.00 de Fornite est disponible pour tous les joueurs sauf ceux sur iOS et macOS ou passé par le Google Play Store, Epic Games en a profité pour se fendre d’une nouvelle communication incendiaire. Dans un mail aux utilisateurs, l’éditeur attaque une fois de plus Apple alors qu’il se montre moins véhément avec Google. Deux poids, deux mesures qui en disent long sur la tension entre les deux protagonistes de l’affaire.

Cela faisait bien longtemps –lundi soir en fait et le premier passage au tribunal—que nous n’avions pas eu de nouvelles d’Epic Games ou d’Apple. On aurait presque cru que les esprits s’étaient calmés avec ce premier jugement de l’injonction qui avait partagé les torts et les raisons de part et d’autre. C’était sans compter ce qui pouvait remettre le feu à la poudrière : le déploiement de la mise à jour 14.00 de Fortnite, entendez l’arrivée de la Saison 4 du Chapitre 2.

Depuis le 27 août, les joueurs de Fortnite peuvent donc profiter de nouveaux contenus, de défis ajoutés, de modes de jeu supplémentaires ou tout simplement poursuivre leur progression dans le jeu. Tous, sauf les joueurs étant passés par le Google Play Store ou par l’App Store d’Apple pour télécharger le jeu. Depuis plusieurs jours, l’appli n’y est plus disponible. Et qui dit pas d’appli dit forcément pas de mise à jour. Les voilà donc bloqués à la version 13.40 pour un moment.

Cela n’empêche évidemment pas de profiter du jeu en l’état, car celui-ci ne s’est pas soudainement évaporé du smartphone. Vous pouvez également transférer votre jeu et vos contenus sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch ou simplement PC. Il existe même d’autres solutions pour les possesseurs de smartphones ou tablettes Android pour profiter de cette nouvelle saison sur leur appareil. On vous explique tout ici.

Deux mails, deux ambiances

Mais ce lancement a surtout été l’occasion pour Epic Games de reprendre la main dans sa communication. Dans la nuit, l’éditeur s’est fendu d’un mail envoyé à ses joueurs Android et iOS pour rappeler la situation. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le ton est plutôt différent selon votre bord. Si les joueurs sur Android « ne sont pas en mesure de mettre à jour Fortnite », Epic leur suggère cependant des alternatives (Samsung Galaxy Store, l’appli Epic Games pour accéder à Fortnite, le jeu sur PC ou consoles). Le ton est globalement amical et le mail, se mettant dans la peau du gamer, sert avant tout à détailler la situation à venir pour celui-ci dans le jeu (ce à quoi il peut prétendre ou pas, ce qu’il va perdre…) et à lui proposer des solutions.

Si vous êtes sur iPhone, iPad ou Mac, le mail reçu s’avère beaucoup plus virulent et traduit sans détour l’antagonisme des deux acteurs. Dès les premières lignes, Epic s’en prend frontalement à Apple qu’il accuse d’avoir « bloqué les mises à jour » et mis « un terme à nos moyens de développement de Fortnite sur les appareils d’Apple ».

À la différence du mail très factuel à destination des joueurs Android, le créateur du jeu en remet une couche à la fin du mail. Alors qu’il commençait sa communication Android par les alternatives, après avoir tenté de rallier les joueurs à sa cause en accusant Apple puis en détaillant tout ce à côté de quoi ils vont passer, Epic propose d’autres moyens de jouer… avant de redonner sa vision de la situation sous la formulation accusatrice pour la marque à la pomme « D’où vient cette situation ? » et de rappeler ses critiques. Message accusateur qui n’apparaît pas dans le mail Android alors que le jeu a également été banni pour des raisons similaires. Mais Epic a sans doute davantage d’espoir de revenir rapidement sur le Play Store et y dispose de solutions parallèles de téléchargement non permises pas l’App Store qui « restreint la concurrence », l’un des points de cristallisation entre les deux protagonistes.

Epic s’adresse d’ailleurs directement aux joueurs pour rappeler les 30 % de commission imposés par Apple sur les achats intégrés, « ce qui entraîne une augmentation des prix », argumente-t-il. L’américain rappelle, sans expliquer qu’il a dû enfreindre les règles signées pour cela, qu’il a voulu ajouter une option de paiement direct pour « réduire » les frais pour les joueurs. Un avantage intéressant pour ces derniers qui auraient bénéficié de 20 % de remise sur le tarif des stores, Epic réalisant une petite plus-value non négligeable au passage…

Epic Games, le chevalier blanc des joueurs iPhone

Et d’évoquer pour finir « les restrictions déloyales », les blocages d’Apple qui « ne permet pas à Epic Games de rembourser directement les joueurs » (via son système de paiement, CQFD). Un vocabulaire accusateur pour se présenter du côté des joueurs avec lesquels Apple se comporterait donc tel un dictateur les privant de liberté. Mais pour se faire le chantre de cette volonté de briser les chaînes, comme le transpire toute la communication d’Epic, l’entreprise donne même les clés du salut en allant taper là où cela fait mal, au portefeuille. Epic renvoie ainsi vers le site d’Apple pour obtenir le remboursement des contenus achetés.

Une tentative pour la forme et l’image. Le jeu étant toujours accessible pour les détenteurs sous iOS ou macOS et les contenus alors utilisables, il y a peu de chance que la firme de Cupertino ne donne suite sur ce point. Mais se présenter en défenseur des opprimés –surtout quand ils représentent une manne financière non négligeables, les utilisateurs iPhone étant connus pour dépenser plus que ceux sur Android– est toujours bon pour la communication et Epic l’a bien compris.