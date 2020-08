Comment installer Fortnite sur iPhone ou iPad après le ban : cette méthode fonctionne encore

Fortnite a été banni de l'App Store, mais il est encore possible de l'installer sur l'iPhone ou l'iPad si vous y avez déjà joué dans le passé.

Fortnite n’est officiellement plus disponible sur l’App Store et une recherche sur l’App Store ne permet donc plus de télécharger le jeu phénomène. Heureusement, il existe toujours une technique pour installer le jeu. Attention, il est nécessaire d’avoir déjà installé le jeu une fois sur un appareil sous iOS pour que cela fonctionne.

Les jeux « achetés » sont toujours disponibles

L’App Store permet en effet de télécharger des applications ou des jeux qui ne sont plus officiellement disponibles s’ils ont déjà été « acquis » par le compte Apple, au moment où ils étaient disponibles. Autrement, si vous avez déjà installé Fortnite une fois, même sur un ancien appareil il y a plusieurs années, il est encore possible de le télécharger.

Pour cela, rendez-vous dans l’App Store, puis dans les options du compte en appuyant sur votre Avatar.

Sur ce menu, choisissez l’option « achats » puis sélectionner le compte Apple à utiliser, a priori celui avec votre nom.

Dans cette nouvelle fenêtre, choisissez les applications qui ne sont pas présentes sur l’appareil, et recherchez Fortnite. L’App Store vous proposera alors de le télécharger et l’installer.

Il suffit ensuite de lancer le jeu et se connecter avec son compte Epic Games pour lancer le téléchargement de la dernière version en date du jeu.

Difficile de savoir pendant combien de temps cette méthode continuera de fonctionner. Apple pourrait supprimer cette option, ou une future mise à jour de Fortnite pourrait bloquer le jeu si Epic Games avait besoin d’une mise à jour passant par l’App Store. En effet, Fortnite est disponible sur de nombreuses plateformes, et le jeu doit être exactement identique partout pour que les joueurs puissent se connecter et jouer ensemble.