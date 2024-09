5 applications pour booster le son de votre smartphone Android

Vous trouvez que le son de votre smartphone Android ne fait pas honneur à la musique que vous écoutez et vous aimeriez en améliorer la qualité et augmenter le volume sans rentrer dans des paramétrages compliqués.

Pour vous aider à trouver l’application qui saura faire vibrer votre âme de mélomane, voici une sélection de 5 applications les mieux notées sur le Google Play Store, comptabilisant des millions de téléchargements.

Elles sont toutes gratuites et permettent d’améliorer la qualité audio du smartphone pour écouter de la musique et d’augmenter le volume sonore si nécessaire. Attention toutefois à ne pas écouter des fichiers audio à un volume élevé pendant une période prolongée, sous peine d’endommager votre ouïe et potentiellement vos écouteurs.

Quelles sont les meilleures applications pour booster le son de votre appareil sous Android ?

Volume Booster GOODEV

Volume Booster GOODEV Télécharger gratuitement

Pour ceux qui ne veulent pas s’embêter avec des réglages compliqués, Volume Booster GOODEV est l’application qu’il vous faut. Deux curseurs de volumes sont affichés (un pour le volume sonore par défaut du smartphone et un pour le niveau de boost) et accessibles très rapidement en déroulant la barre des raccourcis en haut de votre smartphone.

Pas d’égaliseur multi-fréquence, mais une simple coche dans les paramètres de l’application vous permet d’améliorer la clarté vocale. Gratuit et sans publicité, Volume Booster GOODEV va à l’essentiel et ne s’encombre pas de fioritures au niveau du design. On regrettera juste qu’il ne soit pas compatible avec les appareils Android d’une version antérieure à 6.0.

XBooster

Amplificateur de son, XBooster Télécharger gratuitement

Si vous cherchez une application pour booster le volume et comportant un égaliseur pour améliorer l’audio, XBooster répondra sans problème à vos besoins. Pendant l’écoute de votre musique, de votre livre audio ou de tout autre média, vous pouvez activer XBooster et gérer le volume et la qualité audio très facilement.

Pour le volume, un curseur vous permet de l’ajuster jusqu’au niveau souhaité et pour l’égaliseur, des modes pré-configurés facilitent l’amélioration sonore en un clic. Vous trouverez aussi un booster de basses, 21 effets prédéfinis et la possibilité de personnaliser l’égaliseur selon vos préférences acoustiques.

Volume Booster EQ

Volume Booster EQ Télécharger gratuitement

Volume Booster EQ intègre un lecteur audio élégant à partir duquel vous pouvez ajuster le volume sonore par palier (+ 50%) ou avec une molette interactive. L’interface est claire et moderne et pourrez augmenter le son de votre musique jusqu’à 200%. Vous profiterez aussi d’un égaliseur multi-fréquence avec différents modes pré-enregistrés et un Bass Boost pour augmenter la puissance des basses.

Mais ce qui rend cette application si populaire, c’est sa capacité à gérer le volume sonore différemment si vous utilisez des écouteurs, des haut-parleurs ou une enceinte portable par exemple, et en fonction de ce que vous êtes en train de faire : passer un appel, regarder une vidéo, écouter de la musique, jouer à un jeu vidéo, etc.

Amplificateur de volume de son

Amplificateur de volume de son Télécharger gratuitement

Bien que son nom laisse entendre ses fonctionnalités principales, Amplificateur de volume de son est une application gratuite (avec publicité) qui comporte aussi un égaliseur de musique pour en améliorer la qualité sonore. Cette application est considérée comme l’une des plus complètes, car elle intègre aussi un amplificateur de basses, des effets sonores surround stéréo, et plus d’une vingtaine de modes prédéfinis pour l’égaliseur.

Et l’amplification du son dépasse la simple lecture multimédia, vous permettant d’augmenter le volume sonore de votre sonnerie, de vos alarmes et de vos notifications. Différents thèmes sont proposés pour personnaliser le design du widget selon vos goûts, rendant l’utilisation de l’application encore plus agréable.

EZ Booster

Booster de volume – EZ Booster Télécharger gratuitement

EZ Booster comporte toutes les fonctionnalités essentielles d’une application de booster de volume sonore avec possibilité d’augmenter le son jusqu’à 200% de la musique, des vidéos et des jeux, mais aussi des appels, des alarmes et sonneries. Vous ne disposerez pas d’un égaliseur, mais d’effets sonores stéréo surround et d’un spectre musical qui change en fonction de la mélodie de la musique.

Les utilisateurs apprécient particulièrement EZ Booster pour son widget et ses commandes accessibles en barre de notification, permettant d’accéder très rapidement aux raccourcis pour ajuster le volume d’un simple clic.