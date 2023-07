Sur Google TV et Android TV, Netflix fait passer à 60 FPS certains contenus

Sur les appareils Google TV et Android TV, Netflix exploite désormais une fonctionnalité déployée avec Android 12. Baptisée « match content frame rate », elle permet aux contenus prenant en charge un nombre d’images par seconde plus élevé d'être diffusés nativement.

Vous avez un appareil Android TV ou Google TV et vous disposez d’un abonnement Netflix ? C’est le combo idéal pour profiter d’une fonctionnalité discrète, déployée l’année dernière avec Android 12… et qui n’était jusqu’à présent pas supportée par la plateforme de SVoD. Baptisée « match content frame rate », cette fonction va désormais permettre à Netflix de diffuser ses contenus avec un nombre d’images par seconde plus élevé si ces derniers ont été filmés en conséquence. À l’inverse, les contenus disposant d’un framerate légèrement inférieur à la norme seront également affichés tels quels, nativement.

Le site spécialisé FlatPanelsHD, qui a pu tester cette fonctionnalité, rapporte par exemple que la série The Witcher était ainsi diffusée en 24 images par seconde, contre 23,976 IPS très précisément pour le documentaire Arnold, sorti récemment. Ce dernier exploite un ancien format que les cinéastes devraient progressivement abandonner, mais qui reste très utilisé. Plus avantageuse, la série documentaire Tour de France : Au cœur du peloton est pour sa part diffusée de 50 à 60 IPS selon les cas.

Une prise en charge plus que bienvenue… mais il y a un mais

Si vous disposez d’un téléviseur équipé des OS de Google, ou d’un Chromecast 4K, vous pourrez donc profiter de cette nouveauté sous peu… mais attention, uniquement sur Netflix. Comme le souligne Android Police, Netflix est la seule plateforme prenant en charge, à ce stade, la fonctionnalité « match content frame rate » d’Android 12. Il faut donc espérer qu’en sa qualité de leader sur le marché de la SVoD, Netflix pousse les plateformes concurrentes (Amazon Prime Vidéo, Disney+, Paramount+, Apple TV+, etc.) à adopter elles aussi cette fonction.

Autre déconvenue, les Nvidia Shield TV ne sont pas compatibles à cette heure… malgré leur utilisation d’Android TV. Ces dernières sont toujours basées sur Android 11 qui n’offre pas le « match content frame rate ». Nvidia travaillerait néanmoins à instaurer cette fonction sur ses Shield… mais elle n’aurait pas encore passé le stade de la bêta dans l’immédiat.

