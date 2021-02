Apple TV+ est désormais disponible sur le nouveau Google Chromecast

Le dongle HDMI de Google s’enrichit et accueille officiellement le service Apple TV+. Pour la firme de Cupertino, il s’agit donc de continuer sur cette stratégie d’ouverture.

Le dernier Chromecast de Google, arborant l’interface Google TV, s’enrichit de l’application Apple TV. Cette dernière prend place aux côtés de Netflix, Prime Vidéo, Disney+ et bien entendu YouTube.

Google TV, mieux armé face au Fire TV Stick

Cela signifie que si vous disposez d’une souscription à Apple TV+, vous serez en mesure de vous authentifier au sein de votre compte Apple pour retrouver les contenus premium. Soulignons au passage que pour ce faire, il sera nécessaire d’avoir à portée de main l’un de ses appareils Apple rattachés au même compte.

À l’heure actuelle, le catalogue d’Apple TV+ est bien moins fourni que ceux de la concurrence. C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle à 4,99 euros/mois, la souscription est également deux fois moins chère. On y retrouve cependant quelques séries phares comme For All Mankind, The Servant, Home Before Dark ou Défendre Jocob, tous bénéficiant de critiques relativement bonnes.

Autrefois simplement utilisée pour transférer — ou caster — du contenu sur son téléviseur, la nouvelle clé HDMI de Google s’est transformée en box Android rivalisant ainsi avec le Fire TV Stick d’Amazon et enrichie d’une nouvelle interface. Google dispose désormais de tous les principaux services de streaming.

Apple, sur tous les fronts pour se faire une place

Apple n’est pas une société de médias et la firme de Tim Cook la bien comprise. Pour se faire connaître, et sans doute répondre aux demandes des producteurs, la société doit démocratiser au maximum sa souscription. Impossible donc, de restreindre Apple TV+ aux seuls boitiers Apple TV.

La société multiplie ainsi les partenariats et déploie Apple TV+ sur les appareils de ses concurrents afin de bénéficier de plus de visibilité. C’est ainsi que le service est disponible à la fois sur les Xbox de Microsoft et sur les PlayStation de Sony. On le trouve également sur le Fire TV Stick d’Amazon ou sur les box Roku.

Apple a également signé des accords avec les constructeurs Samsung, Sony, LG et Vizio pour déployer son application préinstallée sur certains téléviseurs propulsés par Android TV. Sur son blog, Google annonce que les téléviseurs de Sony et de TCL dotés de l’interface Google TV accueilleront également Apple TV+.

Aux États-Unis, le service bénéficie d’une intégration poussée aux sein des résultats de recherche avec la possibilité d’ajouter un titre à sa liste personnelle. Ces fonctionnalités seront déployées dans d’autres pays par la suite.