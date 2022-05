Google sécurise les messages sur Android comme iMessage ou WhatsApp

Google annonce l'ajout future d'une nouvelle fonctionnalité pour les messages sous Android : le chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe en RCS.

Depuis plusieurs années déjà, Google a remplacé le protocole SMS de l’application Messages d’Android par le RCS (pour Rich Communication Services). Cela permet d’ajouter de nombreuses interactions inspirées des applications de messageries à nos messages courts, comme l’indication que le correspondant est en train d’écrire ou envoyer des images en haute définition par exemple.

Au fil des ans, le protocole s’est enrichi et propose de nouvelles fonctionnalités. Pour cela, Google travaille main dans la main avec divers constructeurs de smartphones et opérateurs et c’est à l’occasion de la Google I/O 2022 que la firme de Mountain View a annoncé la prochaine amélioration à venir.

Le chiffrement de bout en bout pour tous

Régulièrement, Google toise Apple en l’invitant à rendre iMessage compatible avec le RCS pour une meilleure interopérabilité entre les usagers. La marque à la pomme se défend néanmoins toujours en arguant que le RCS n’est pas assez sécurisé.

À l’heure actuelle, le RCS propose un système de chiffrement de bout en bout pour les conversations entre deux personnes, mais pas pour les conversations de groupe. Google affirme néanmoins que le chiffrement de bout en bout arrive « plus tard dans l’année » pour les conversations de groupe « en version bêta ouverte ».

Évidemment, pour en profiter, il faut que toutes les personnes aient accès au RCS. Cela signifie qu’il est nécessaire de posséder une application compatible (Google Messages par exemple), ainsi que l’opérateur adéquat.

