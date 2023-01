Google aurait un remède aux notifications intempestives durant les captures d’écran vidéo

Google teste une nouvelle fonctionnalité avec Android 13 QPR2 Beta 2. Fort pratique, cette dernière permet de n'activer la capture d'écran vidéo que pour une application en particulier, laissant ainsi de coté l'enregistrement global de toute l'interface… avec les problèmes de confidentialité qui peuvent parfois en résulter.

Google voudrait nous offrir une capture d’écran vidéo moins intrusive sur Android. Pour ce faire, la firme travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité d’enregistrement limitée aux applications, afin d’éviter la capture globale que l’on connait actuellement sur l’OS, et qui peut vite s’avérer gênante si l’on veut éviter de trop en montrer.

Actuellement, l’enregistrement vidéo sur Android s’étend en effet à l’intégralité de l’interface. Il concerne donc tout autant les contenus que l’on souhaite capturer que des éléments d’interface personnels (parfois trop), comme les notifications pop-up ou les listes d’ouvertures récentes. Sans le vouloir, on peut donc enregistrer du contenu qui devrait idéalement rester privé.

Google serait à l’oeuvre sur une capture vidéo moins intrusive

C’est là que la nouvelle fonction de Google interviendrait, puisque l’enregistrement vidéo serait alors circonscrit uniquement à une application en particulier, excluant ainsi tout autre élément qui pourrait apparaître à l’écran durant la capture en cours.

On apprend de 9to5Google, que Google a implémenté sur Android 13 QPR2 Beta 2 des éléments d’interface permettant justement de sélectionner une application spécifique pour l’enregistrement, plutôt que de tout capturer. Une vidéo partagée par le média nous permet d’avoir un bon aperçu de la forme que prendrait cette nouvelle fonctionnalité.

En l’occurrence, Google miserait sur un tiroir de partage permettant de sélectionner l’application que l’on veut enregistrer, soit depuis une brève sélection des applis récemment ouverte, soit au travers d’une liste complète des applis installées sur l’appareil. Si Google s’en tient à l’interface actuelle de cette nouveauté, ainsi qu’à la mention « Partager ou enregistrer une application » visible en haut de page, cette fonction serait visiblement employée aussi bien pour la capture d’écran que pour le partage d’écran. Lui aussi serait alors moins susceptible d’exposer des éléments privés de l’interface.

Reste que dans l’immédiat cette fonctionnalité n’est pas encore opérationnelle, ce qui n’est pas surprenant puisqu’elle est toujours en test… et sur une bêta qui plus est. Google pourrait l’avoir finalisée pour mars et le lancement d’Android 13 QPR2, mais rien ne nous permet pour l’instant d’en être certains. Notons par ailleurs qu’il s’agit d’une fonction développée par Google avant tout pour ses Pixel. Il faudra donc attendre pour savoir si la solution sera reprise par les autres constructeurs.

