Android 15 : pourquoi Google prépare une option limitant la charge à 80 %

Le géant de Mountain View travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité d'optimisation de la charge de la batterie pour Android. Cela permettrait de limiter manuellement celle-ci à 80 %, ce qui pourrait aider à préserver plus longtemps ce composant essentiel d'un smartphone.

Les Pixel 9 ne vont pas tarder à faire leur apparition, et avec eux, Android 15. Cette nouvelle version de l’OS de Google devrait apporter de nombreuses nouveautés et améliorations que l’on connaît déjà pour l’essentiel, bien qu’il reste une part de mystère. Pour preuve : nos confrères d’Android Authority ont déniché une nouvelle option dans Android 15 Beta 4.

En explorant des lignes de code encore inutilisées, ils ont découvert les descriptions d’une fonctionnalité qui permet de limiter manuellement la charge de la batterie d’un smartphone à 80 %. Si cela vous semble familier, c’est normal : les Google Pixel et n’importe quel autre smartphone offrent déjà ce type d’option, mais vont plus loin en analysant les habitudes des utilisateurs pour porter la charge à 100 % aux heures où le téléphone est le plus souvent débranché.

Pour aller plus loin

Quand recharger son téléphone ? Nos astuces pour préserver la batterie

Avec cette nouveauté, l’idée serait de sacrifier un peu d’autonomie pour préserver la batterie plus longtemps. En effet, si les options de recharge adaptative ont déjà un impact positif sur cette dernière, limiter la charge à 80 % reste plus efficace, et reste donc préférable à long terme. D’ailleurs, Google n’est pas novice en la matière, puisque ses tablettes Pixel restreignent automatiquement la charge entre 70 et 80 % lorsqu’elles restent longtemps branchées.

Un déploiement progressif en perspective ?

Cette fonctionnalité devrait être accessible depuis les paramètres d’Android 15, dans la section batterie, aux côtés des options d’optimisation déjà existantes. Il serait alors possible de choisir entre la charge adaptative, ou de limiter la recharge à 80 %. Cependant, les captures d’écran obtenues par Android Authority ne reflètent pas forcément le rendu final de cette nouveauté, une fois qu’elle sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Reste à savoir, par exemple, s’il sera possible de choisir un pourcentage différent, comme dans iOS 18.

De plus, bien que ces lignes de code fassent leur apparition dans la version bêta d’Android 15, rien ne garantit qu’elles seront bien utilisées lors du lancement officiel de la prochaine version de l’OS. Il faudra peut-être attendre encore quelques mois supplémentaires avant que ce soit le cas, lors d’une future mise à jour.