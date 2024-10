Android 15 : voici pourquoi la limite de charge n’est pas encore là

En test depuis plusieurs mois, la fonctionnalité permettant de limiter la recharge de la batterie sur Android ne sera finalement pas déployée avec la version stable d’Android 15. Étrange ? En réalité, l’explication est simple.

Le Google Pixel 9 Pro, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour tenter d’améliorer encore un peu la préservation de votre batterie sur le long terme, Google teste depuis plusieurs mois une fonctionnalité permettant d’activer une limite de recharge. Concrètement, cette dernière bloque la recharge une fois les 80% d’autonomie atteints, afin d’éviter de forcer sur la batterie lorsque votre smartphone est fréquemment laissé pendant de longues périodes sur chargeur.

Une fonction proche, la charge adaptative est disponible depuis quelques temps déjà sur iOS et sur certains smartphones Android disposant d’une surcouche spécifiquement développée par les marques. Elle est très utile aux utilisateurs habitués à laisser leur smartphone charger pendant des heures (sur un support de charge sans-fil au bureau, ou dans la voiture lors de longs trajets, par exemple) et permet de charger le mobile à 80% puis de grimper doucement à 100% en fonction des habitudes. Finalement, la limite à 80% n’arrivera pas avec la version stable Android 15 qui vient d’être lancée. On sait désormais pourquoi.

La limite de recharge, ce sera pour cet hiver ?

En l’occurrence, la piste d’un déploiement différé de cette fonctionnalité avait été évoquée par certains médias cet été… et elle se confirme donc en cette mi-octobre. Elle est en effet apparue sur les bêtas QPR1 d’Android 15, et non sur les bêtas « classiques » de l’OS publiées. Un signe qui ne trompe pas : les bêtas QPR1 d’Android sont destinées à des fonctionnalités mineures, que Google peut se permettre de déployer plus tard, après le lancement d’une nouvelle version majeure d’Android.

Source : Amanz via Unsplash

Pour vous donner une idée, Android 14 a été lancé en version stable courant octobre 2023. Il a ensuite été suivi d’Android 14 QPR1 en décembre de la même année, puis d’Android 14 QPR2 en mars 2024. Selon toute logique, Google devrait reprendre ce calendrier de sortie avec Android 15. Puisque la fonction de limite de charge est liée aux bêtas d’Android 15 QPR1… il y a donc de forte chances qu’elle soit déployée au bout du compte en décembre prochain.

Moins anodine qu’elle pourrait le paraître, cette fonctionnalité s’inscrit dans les efforts de Google pour faire durer ses smartphones le plus longtemps possible. Limiter l’usure (normale et inévitable) de la batterie est un moyen parmi d’autres d’y arriver. En limitant la recharge à 80%, l’utilisateur réduit le nombre de cycles de charge complets imposés à la batterie, ce qui lui permet de se dégrader moins vite.