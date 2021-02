Android 12 devrait améliorer le mode picture-in-picture pour les vidéos

Selon le site XDA Developers, Android 12 devrait permettre l’amélioration de deux fonctions de superposition de l’interface : les vidéos en picture-in-picture et les bulles de discussion.

En 2017, l’une des nouveautés présentées par Google pour la version 8 d’Android, baptisée alors Oreo, était l’ajout d’un mode picture-in-picture. Celui-ci permettait, pour les applications compatibles, d’afficher une vidéo par-dessus d’autres fenêtres. Une manière de continuer à regarder la séquence, tout en utilisant une autre application.

Ce lundi, le site XDA Developers a pu mettre la main sur les nouveautés à venir d’Android 12, la future version du système mobile de Google. Dans un article, le site spécialisé détaille notamment les nouveautés du mode picture-in-picture. Parmi celles-ci, la prochaine version de l’OS mobile devrait notamment permettre une meilleure gestion de la taille de la fenêtre vidéo. Une possibilité déjà ouverte avec Android 11, qui permettait d’afficher une petite ou une grande fenêtre vidéo, mais qui devrait être plus simple avec Android 12 : « Vous pourrez pincer pour redimensionner, mais aussi double taper pour repasser automatiquement la fenêtre à sa taille maximale ».

Par ailleurs, selon les observations de XDA Developers, Android 12 pourrait permettre de masquer les vidéos temporairement. En glissant la vignette sur le côté de l’écran, les vidéos pourraient ainsi être réduites. Elles pourraient par la suite être réouvertes en tapant sur la petite fenêtre.

Quelques modifications pour les bulles de discussion

Par ailleurs, outre les vidéos en picture-in-picture, XDA Developers indique qu’un autre élément d’interface pourrait être revu sur Android 12 : les bulles de discussion. Déjà introduites l’an dernier avec Android 11, elles permettent de regrouper avec un même format toutes les discussions, quelles que soient les applications de messageries, sous la forme de cercles superposés au reste de l’interface.

Sur Android 12, Google devrait revoir les animations à l’ouverture ou à la réduction des discussions. Par ailleurs, les bulles de différentes discussions devraient désormais être alignées verticalement et non plus horizontalement. Enfin, elles pourraient avoir une position fixe sur l’écran si l’utilisateur le souhaite.

Toutes ces nouveautés sont attendues avec la prochaine version d’Android, Android 12. La présentation du système est attendue dans les prochaines semaines. L’an dernier, c’était le 19 février que Google avait publié la première version Developer Preview d’Android 11.