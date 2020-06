Google Messages : les notifications en bulles arrivent très bientôt… sur Android 11

Google Messages va afficher des notifications en bulle dès le mois prochain mais cette nouveauté ne sera déployée que sur Android 11. Du moins, dans un premier temps.

Après être devenu un client RCS en plus de gérer les SMS, Google Messages va être l’objet d’un nouveau déploiement qui, à terme, ne devrait pas passer inaperçu. En effet, la célèbre application de messagerie va accueillir des notifications en bulle dès le mois prochain, à l’instar de ce que propose depuis longtemps Messenger de Facebook.

Toutefois, cette nouveauté ne sera pas disponible pour tout le monde, loin de là. Tout d’abord, il faut savoir que cette information vient directement du compte Reddit officiel de Google. Or, le message a été posté sur dans une conversation concernant la sortie de la première beta d’Android 11.

En d’autres termes, vous ne verrez des notifications en bulle sur Google Messages que si vous avez installé Android 11 Beta sur votre téléphone. Avec les Google Pixel — sauf première génération — seuls les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro y ont droit pour le moment. Des appareils Xiaomi, Oppo et Realme vont bientôt rejoindre le programme, mais on peut d’ores et déjà considérer que le nombre de personnes concernées dans un premier temps ne sera pas très élevé.

Les utilisateurs participant à la beta de Google Messages et profitant aussi de la beta d’Android 11 vont recevoir une notification dans une semaine ou deux les incitant à tester cette nouveauté.

Android 11 : des notifications en bulle partout ?

Dans son message, Google rappelle aussi qu’Android 11 apporte des notifications en bulle pour l’ensemble des applications de messagerie tierces… pour peu que les développeurs concernés décident d’activer cette fonction.

On imagine cependant qu’il sera possible de désactiver cette option, sur Google Messages ou un autre service, car beaucoup de personnes estiment que ces notifications sont envahissantes sur l’écran de leur smartphone, voire même plus stressantes qu’une alerte classique.

Rappelons enfin que ces notifications en bulle étaient en test depuis un certain temps déjà sur Google Messages, via une option cachée dans Android 10.