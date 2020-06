La première bêta d’Android 11 est disponible : ses nouveautés et son installation sur les Pixel

Google vient de déployer la première version bêta d'Android 11, voici les nouveautés et la méthode pour l'installer sur son Pixel.

Android 11 bêta est enfin là. Après plusieurs versions Developer Preview (DP), Google vient d’annoncer la première version bêta de la prochaine version majeure de son système d’exploitation mobile. Malgré quelques jours de retard, le planning initial est toujours valable. Il y aura donc deux versions « bêta » avant l’arrivée de la version finale d’Android 11 vers la fin du troisième trimestre 2020.

Android 11 : quelles nouveautés ?

Contrairement à Apple qui annoncera la prochaine version d’iOS (et ses nouveautés) lors de la WWDC le 22 juin, Google a déjà dévoilé au compte-gouttes des nouveautés d’Android 11 dans les versions DP (la dernière date de mai). De plus, le 2 juin dernier, Google avait déployé par erreur la bêta d’Android 11 auprès de quelques utilisateurs de Pixel.

Pour aller plus loin

Android 11 : Google a diffusé la beta par erreur, voici les nouveautés

Parmi les nouveautés, on notera une refonte du système d’autorisations qui se rapproche de ce que l’on a sur iOS avec un contrôle plus granulaire et davantage de restrictions sur l’utilisation de votre emplacement quand une application est en arrière-plan. On notera également une nouvelle fonctionnalité qui révoque automatiquement les autorisations inutilisées des applications. Google intègre également ses nouveaux modules Project Mainline avec des changements de la gestion de la confidentialité de vos données utilisateurs.

Evidemment, ce ne sont pas les seules nouveautés : on notera un nouveau menu (le Power Menu), un nouveau lecteur multimédia, des suggestions pour le dock Google, l’enregistrement vidéo de l’écran, une nouvelle apparence et gestion des notifications… la plupart de ces changements sont listés dans deux articles :

Il est également possible d’accéder aux équipements connectés de Google Home depuis le bouton de démarrage de votre smartphone.

Comment installer Android 11 sur votre Pixel ? Un clic et un peu de chance

Pour installer la version bêta d’Android 11, il suffit de posséder un smartphone Pixel. Les propriétaires de Pixel 2, 3, 3a et 4 doivent s’inscrire ici pour obtenir cette première version bêta d’Android 11 directement OTA (Over-The-Air) sans manipulation fastidieuse de type ADB ou fastboot. Cependant, notez que Google restreint le nombre d’utilisateurs de la bêta… il faut donc être chanceux pour y avoir accès.

Notez que c’est une version bêta qui sera sans doute instable et qui peut bloquer certaines fonctions de votre smartphone.

Remarquez que Google n’a pas choisi de faire participer ses partenaires à la bêta d’Android 11. L’année dernière, 20 smartphones différents pouvaient profiter d’Android 10 Q.