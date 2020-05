Android 11 Developer Preview 4 : quelles sont les nouveautés ?

Google vient de mettre en ligne la Developer Preview 4 : aperçu des petites nouveautés que l'on peut observer sur cette version pré-bêta d'Android 11.

Le 19 mars 2020, Google libérait la Developer Preview d’Android 11. Il s’agit d’une première itération de la future mise à jour majeure d’Android, dont on connaît désormais le planning. Hier, Google a mis en ligne la DP4 qui est la dernière version DP avant le déploiement de la bêta qui sera annoncée en juin.

Quelles sont les nouveautés de la DP4 d’Android 11 ?

La Developer Preview, même si elle est loin d’avoir toutes les nouveautés de la version finale, permet de découvrir quelques choix de Google. Parmi les changements remarqués, le mode picture-in-picture (pour afficher un lecteur vidéo au-dessus du contenu) est un peu plus évolué : vous pouvez redimensionner plus facilement la fenêtre et la déplacer du bout du doigt.

Les développeurs pourront spécifier où se situe du texte sélectionnable (pour le copier par exemple), une fonction qui peut s’avérer très pratique pour les utilisateurs. Pour rappel, Android 11 proposait déjà des raccourcis « Capture d’écran » et « Partager » dans les deux coins inférieurs.

Google propose également un peu plus de personnalisation. Dans Android 11 DP4, il y a deux nouvelles formes pour les icônes sur l’écran d’accueil et dans d’autres parties du système. On retrouve un hexagone ainsi qu’une forme « quatre cercles reliés ». Ce sont des options que l’on a déjà sur certains lanceur d’apps alternatifs.

Comme vous pouvez le voir, la liste des nouveautés est plutôt mince dans cette DP4.

Nous avons listé plein d’autres nouveautés d’Android 11 déjà présentes dans les autres DP sur ce dossier.

