Android 11 Bêta : voici les smartphones Oppo, Realme et Xiaomi qui recevront bientôt la MAJ

Après OnePlus, trois autres constructeurs ont annoncé leur intention de déployer la bêta d’Android 11 sur certains de leurs smartphones. En l’occurrence Oppo, Realme et Xiaomi, qui se sont tous fendus d’un message Twitter officiel pour apporter cette bonne nouvelle à leurs utilisateurs.

Doucement, mais sûrement, le déploiement de la bêta d’Android 11 se met en place, après une période cantonnée à la Developer Preview. Propriétés de Google oblige, les Pixel 2, 3, 3a et 4 ont logiquement été les premiers à recevoir la mise à jour, à laquelle Frandroid a d’ores et déjà pu jeter un œil attentif. Pour découvrir toutes les nouveautés, rendez-vous sur cet article récapitulatif.

Dans le sillage de la firme de Mountain View, OnePlus lui a rapidement emboîté le pas en proposant aux propriétaires d’un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro de télécharger dès maintenant cette refonte Android sur OxygenOS. Voilà maintenant que trois nouveaux constructeurs, que sont Oppo, Realme et Xiaomi, ont officiellement annoncé leurs intentions de se joindre à la fête, prochainement. C’est du moins ce que le trio a affirmé sur le réseau social Twitter.

We are excited to announce that #Android 11 Beta 1 will be available for #Mi10 and #Mi10Pro soon! Stay tuned with @Xiaomi for more! #Android11 pic.twitter.com/hdWlfrRelW

— MIUI (@miuirom) June 11, 2020