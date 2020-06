La bêta d’Android 11 arrivera bientôt sur d’autres smartphones

Alors que Google a déjà annoncé que d'autres smartphones que ses Pixel auront droit à la bêta d'Android 11, il semble qu'Oppo sera parmi les premiers constructeurs à pouvoir en profiter sur ses derniers smartphones.

Ce mercredi, Google a publié la première version bêta d’Android 11. L’occasion de découvrir les nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées à la version définitive, prévue à l’automne. Néanmoins, seuls les smartphones pixel de Google peuvent pour l’instant en profiter. Qu’à cela ne tienne, l’éditeur d’Android a d’ores et déjà annoncé que d’autres smartphones seraient servis.

Pour aller plus loin

Android 11 : la 1ere bêta est disponible, ses nouveautés et son installation sur les Pixel

En effet, sur le billet de blog accompagnant la version bêta d’Android 11, Google précise que cette version sera disponible sur « d’autres appareils dans les prochaines semaines ». Il faut dire que l’an dernier déjà, Google s’était associé à plusieurs constructeurs afin qu’ils permettent eux aussi à leurs utilisateurs d’essayer les nouvelles fonctionnalités avant la mise à jour définitive en version stable. C’était alors le cas le Nokia, Xiaomi, Realme, Vivo, OnePlus, Asus, Sony ou Huawei. Avec la bêta 3 d’Android 10, Google avait ainsi intégré 21 smartphones différents au programme de bêta.

Oppo parmi les premiers constructeurs à profiter d’Android 11 en version bêta

Cette année, Google n’a pas encore donné la liste des constructeurs qui pourraient profiter de la bêta d’Android 11. Néanmoins, selon les informations de XDA Developers, Oppo serait l’un des premiers constructeurs à profiter de la bêta d’Android 11 sur ses smartphones. « Quelques-uns des premiers smartphones à avoir accès à Android 11 bêta ce mois-ci seront les modèles de la gamme Oppo Find X2 », indique ainsi XDA Developers. Cela devrait donc concerner les Oppo Find X2 et Find X2 Pro, et potentiellement l’Oppo Find X2 Neo et le Find X2 Lite.

Comme l’an dernier, on imagine que d’autres constructeurs devraient s’ouvrir dans les prochaines semaines à la bêta d’Android 11. Outre l’intérêt de proposer aux consommateurs les nouvelles fonctionnalités proposées par Google, cela permet également aux constructeurs d’avoir des retours quant à leurs futures fonctionnalités logicielles et à leurs prochaines interfaces.

Pour rappel, la première bêta d’Android 11 fait la place belle à une refonte du système d’autorisations, de nouveaux menus, un lecteur multimédia, et des suggestions d’applications sur le dock de Google en fonction de l’heure ou de votre localisation. Elle est d’ores et déjà disponible sur les Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4 et 4 XL.