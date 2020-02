Android 11 : comment télécharger et installer cette mise à jour sur votre smartphone

Sommaire Téléchargement Installation

Android 11 est disponible pour une poignées de smartphones. Voici où télécharger et comment installer Android 11 sur votre Pixel.

Personne ne l’attendait aussi tôt, mais Android 11 est désormais disponible ! Tout du moins en version Developer Preview et pour les Pixel de Google uniquement (hors première génération). L’usage est donc relativement limité, notamment en France où les Pixel n’ont pas connu un franc succès.

Pour autant, ceux ayant envie d’installer Android 11 sur leur Pixel le peuvent dès à présent. Attention néanmoins, il s’agit d’une mise à jour encore instable qui n’est pas pensée pour un usage quotidien, c’est pourquoi Google n’a pas permis de la télécharger directement en OTA (en quelques clics depuis votre smartphone). Pour l’installer, il faudra mettre les mains dans le cambouis et y aller à la dure, en ligne de commandes.

Télécharger Android 11 pour un smartphone Pixel

Vous trouverez ci-dessous les images système à télécharger pour flasher votre smartphone :

Installer Android 11 sur votre smartphone

Pour installer Android 11 vous aurez donc besoin du bon fichier correspondant à votre smartphone, de votre smartphone (évidemment), d’un ordinateur et d’un câble USB. En outre, si ce n’est pas déjà fait, vous aurez besoin d’installer le SDK Android ou tout du moins les outils de ligne de commande, disponibles sur le site officiel. Pour plus d’informations sur cette étape, rendez-vous directement sur notre tutoriel dédié à l’installation des outils ADB.

Une fois les outils ABD installés, décompressez l’archive téléchargée plus haut dans le dossier où se trouve adb.exe (platform-tools).

Sur votre smartphone, rendez-vous dans la section « À propos du téléphone », dans les paramètres, puis tapotez la case « Numéro de build » (tout en bas) jusqu’à ce qu’un message vous indique que vous avez accès au menu développeur. Revenez alors en arrière, puis dans la section « Système », ouvrez les « Options pour les développeurs » afin d’activer le « Débogage USB ».

Branchez votre smartphone à votre ordinateur, puis lancez une fenêtre d’invité de commande dans le dossier d’adb (maintenant shift en faisant un clic droit dans le dossier, puis sélectionnez « Ouvrir la fenêtre PowerShell ici »). Si tout a été effectué correctement, si vous tapez « adb devices », une pop-up s’ouvre sur votre smartphone et quand vous acceptez vous verrez apparaître le message « List of devices attached » ainsi qu’une ligne supplémentaire avec une suite de chiffres et de lettres.

Attention : en flashant cette version d’Android 11, vous perdrez toutes les données de votre téléphone. Pensez bien à faire une sauvegarde auparavant.

Si tout est bon, vous pouvez alors rentrez les commandes suivantes :

adb reboot bootloader (pour redémarrer le smartphone en mode bootloader) fastboot flashing unlock (pour déverrouiller le bootloader)

La suite dépend de votre système d’exploitation :

Sur Windows : flash-all.bat

Sur Linux : sh flash-all.sh

Sur macOS : sh flash-all.sh (mais il faut au préalable modifier le fichier en question pour remplacer toutes les commandes « fastboot » par « ./fastboot »

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à attendre que votre smartphone redémarre sous Android 11 !