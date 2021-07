Excellent prix pour cet écran gaming QHD et 165 Hz pendant les soldes

Que vous soyez un gamer très exigeant ou occasionnel, un bon écran demeure un bon investissement si vous passez régulièrement du temps derrière le PC. À l'occasion des soldes d'été, Cdiscount propose aujourd'hui une très belle réduction sur le Asus TUF VG27WQ1B, qui tombe à 261,65 euros au lieu de 349,99 euros.

Si un gamer recherche les meilleurs composants pour booster son PC, il va aussi vouloir le bon écran qui va avec. Asus est un constructeur reconnu dans ce milieu avec des produits de qualité pour les joueurs et joueuses les plus chevronné(e)s. Son TUF VG27WQ1B en est l’exemple puisque ce dernier propose toutes les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming, mais pour un prix plus contenu que chez la concurrence grâce aux promotions des soldes.

Les points clés de l’écran Asus TUF gaming

Incurvé, pour plus d’immersions

Dalle VA en définition WQHD à 165 Hz

La compatibilité avec AMD FreeSync

Initialement affiché à 349,99 euros, l’écran Asus TUF VG27WQ1B de 27 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à 261,65 euros sur Cdiscount.

Conçu pour jouer

Un écran gaming peut faire la différence lors de vos parties. Avec le TUF VG27WQ1BF, le constructeur Asus propose un moniteur ultra-réactif qui permettra d’accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux préférés afin de ne manquer aucune action décisive pour votre victoire.

Ce modèle dispose d’une dalle VA LCD de 27 pouces, avec une définition WQHD (2560 x 1440 pixels). Elle présente d’ailleurs la particularité de posséder une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz (via le DisplayPort) et un temps de réponse de 1 ms, vous offrant, ainsi, un gameplay réactif pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. Ce sont là des caractéristiques très recherchées et appréciées par les gamers et gameuses sur PC. Vous profiterez ainsi d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

Et ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium, ce qui vous permettra d’éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au court de vos parties. Le moniteur est même compatible avec le HDR10 afin d’obtenir une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activée, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants.

Un design ergonomique

Côté design, le moniteur est plutôt réussi avec de fines bordures misant sur un look à la fois sobre et robuste. Pensé pour être ergonomique, vous pourrez régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins. De plus, vous profiterez d’un meilleur confort visuel grâce à sa courbure de 1500R qui garantit une bonne immersion en jeu.

Une connectique légère, mais efficace

Son design soigné cache également une connectivité qui se compose d’une entrée DisplayPort et de deux entrées HDMI 1.4. Il dispose aussi d’une prise jack pour brancher un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes, si vous le souhaitez.

