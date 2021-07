Cet écran MSI 30″, WFHD et 200 Hz devient une très bonne affaire pendant les soldes

Alors que les soldes d'été 2021 touchent bientôt à leur fin, Cdiscount tient à clôturer cette édition de la meilleure des manières en proposant un écran MSI de 30 pouces WFHD à 200Hz compatible FreeSync pour seulement 339 euros au lieu de 494 euros.

On le sait, dans une configuration pour le jeu vidéo, l’écran occupe une place centrale et déterminante. Le fait d’avoir un bon moniteur d’une taille correcte et avec des caractéristiques techniques de fluidité peut avoir de lourdes conséquences dans vos parties. C’est pourquoi le Optix MAG301CR2 de MSI est idéal, car il propose toutes les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming, mais pour un prix plus abordable grâce aux promotions des soldes.

Les points clés du MSI Optix MAG301CR2

Un écran incurvé, pour plus d’immersion

Une dalle VA en définition WFHD à 200 Hz

Le temps de réponse rapide, seulement 1 ms

Bonus : la compatibilité avec AMD FreeSync



Pour une bonne immersion en jeu

Avec son Optix MAG301CR2, le constructeur MSI propose une dalle VA très contrastée de 30 pouces, qui a la particularité d’être légèrement incurvée, à 1500R exactement. C’est un format confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. L’écran incurvé est également idéal pour favoriser l’immersion en jeu et être au cœur de l’action.

Une image en toute fluidité

Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran. Dans certains jeux, la victoire se joue souvent à quelques centièmes de seconde, c’est pourquoi le temps de réponse de seulement 1 ms vous conviendra parfaitement pour être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Ce n’est pas tout, ce modèle offre aussi un taux de rafraîchissement élevé de 200 Hz, pour une fluidité d’affichage parfaite avec des images très détaillées. De plus, ce moniteur MSI est également compatible AMD FreeSync pour éviter les problèmes de ralentissement, ou de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties.

Un design élégant et une connectique complète

Côté design, le moniteur est plutôt réussi avec de fines bordures élégantes misant sur un look à la fois sobre et robuste. Pensé pour être ergonomique, vous pourrez régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins. De plus, l’arrière du moniteur arbore une bande de LEDs RGB qui peut être personnalisable via le système Mystic Light. Le modèle de MSI apporte une définition WFHD de 2560 x 1080 pixels, pour ainsi profiter d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

La connectique vidéo se compose enfin d’une entrée DisplayPort, de deux entrées HDMI 1.4, d’un port USB-C, et de deux ports USB 3.2. L’écran dispose aussi d’une prise jack pour brancher un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes, si vous le souhaitez.

