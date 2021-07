Excellent prix pour ce PC portable gamer HP Omen (Ryzen 7, RTX 3060, 16 Go de RAM)

Le HP Omen 15-en1012nf est un puissant ordinateur portable dédié au gaming grâce à sa fiche technique ultra solide. Il coûte habituellement la somme de 1 799 euros, mais Fnac et Darty abaissent aujourd'hui son prix à 1 199 euros après une remise immédiate de 33 %.

Les PC portables gaming nés en 2021 proposent réellement des configurations avec un rapport qualité-prix intéressant. Prenez l’exemple du HP Omen 15-en1012nf, il embarque pourtant la dernière génération des processeurs AMD couplée à la toute-puissance des nouvelles cartes graphiques de Nvidia et trouve tout de même le moyen d’être en promotion, aujourd’hui avec 600 euros de réduction.

La fiche technique du HP Omen 15-en1012nf

Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5

Un écran 15,6 pouces Full HD à 144 Hz

Le combo Ryzen 7 + RTX 3060 + 16 Go de RAM

Au lieu de 1 799 euros habituellement, le PC portable gamer HP Omen 15-en1012nf est aujourd’hui disponible en promotion à 1 199 euros sur fnac.com et chez Darty.

Des caractéristiques appréciées par les gamers

Si vous êtes un joueur ou une joueuse PC, vous savez quel genre de fiche technique peut vous faire saliver et il y a fort à parier que celle du HP Omen 15-en1012nf vous fasse couler une petite goutte sur le coin de la bouche. On commence les festivités avec le nerf de la guerre, c’est-à-dire le combo processeur + carte graphique qui est ici animé par un AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 4,4 GHz et une Nvidia GeForce RTX 3060. Avec une telle configuration, et accessoirement 16 Go de RAM, vous pourrez lire tous les deniers jeux triple A du moment dans d’excellentes conditions graphiques, avec un framerate constant.

Pour apprécier au mieux les graphismes projetés à l’écran, ce PC portable compte bien aguicher vos yeux avec sa dalle IPS LCD de 15,6 pouces affichant une définition Full HD et un taux de rafraichissement à 144 Hz, pour une fluidité optimale. De plus, le temps de réponse est très acceptable pour les jeux demandant des réflexes, avec seulement 7 ms au compteur.

Une connectique complète, mais pas de prise jack

Le seul défaut inhérent aux PC portables dédiés au gaming est bien évidemment l’autonomie et le HP Omen 15-en1012nf n’est pas épargné avec sa batterie Li-ion polymère 6 cellules de 70,9 Wh qui lui permettra de tenir un peu moins de 5 heures loin de son chargeur rapide. Ce chiffre dépend bien évidemment de l’utilisation que vous en faites, car les ressources nécessaires ne sont pas les mêmes quand on joue à Cyberpunk 2077 et à Temtem.

Son gabarit de PC gamer lui permet toutefois de proposer une connectique complète, avec un port USB 2.1, 1 port USB-C, 1 port HDMI, 1 Mini DisplayPort 1.4 et 1 port Ethernet. Seul le port jack 3,5 mm manque à l’appel, il faudra donc passer par le Bluetooth pour connecter un casque ou des écouteurs sans fil. Et pour rester dans la connectivité, notez que le Wi-Fi 6 est de la partie pour vos assurer des meilleurs débits et un meilleur ping durant vos parties (si vous avez une box Internet compatible).

