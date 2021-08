L’excellent Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à son prix le plus bas sur Amazon

Dans la catégorie des smartphones 4G abordables, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est sans aucun doute l'un des meilleurs. Le rapport qualité-prix est excellent par rapport à la concurrence, d'autant plus aujourd'hui puisque Amazon propose une petite promotion : 234 euros au lieu de 279 euros pour le modèle 6+64 Go.

Grâce à une promotion, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est aujourd’hui un excellent choix si vous avez un budget de maximum 250 euros. Pour ce prix, vous aurez tout simplement un smartphone embarquant des composants presque haut de gamme, comme un écran AMOLED à 120 Hz ou un appareil photo 108 mégapixels. Il a été noté 9/10 dans nos colonnes et nous le recommandons encore plus avec cette remise de 16 %.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Un smartphone presque haut de gamme, mais abordable

Les bonnes performances du Snapdragon 732G

Il est à jour avec Android 11

Au lieu de 279 euros habituellement, la version 6+64 Go du Xiaomi Redmi Note 10 Pro est actuellement en promotion à 237 euros sur Amazon pour le coloris bronze. Il est également disponible en bleu au même prix.

Un smartphone presque haut de gamme

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro ressemble à son prédécesseur, le 9 Pro. On retrouve le même poinçon central en haut de l’écran, toujours dans un format de 6,67 pouces. Pourtant, il est bien différent, à commencer par la dalle qui n’est plus LCD bloqué avec un taux de rafraichissement à 60 Hz, mais AMOLED à 120 Hz. Le gap est immense, car c’est normalement l’un des arguments des smartphones premium du moment.

Un gros capteur de 108 mégapixels

Pour continuer sur les éléments haut de gamme du Note 10 Pro, il faut savoir que le module photo accueille un énorme capteur de 108 mégapixels. Encore un argument emprunté des smartphones deux à trois fois plus chers, comme le Galaxy S21 Ultra par exemple. La qualité n’est pas comparable avec celle de Samsung, mais ce que propose Xiaomi est très convaincant pour le prix. De plus, la polyvalence est à l’honneur avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur.

De bonnes performances et une belle autonomie

Xiaomi a ensuite fait le choix d’intégrer la puce Snapdragon 732G de Qualcomm dans son smartphone Redmi Note 10 portant la mention « Pro ». Cumulée avec les 6 Go de mémoire vive, cette configuration permet de faire tourner sans ralentissement la plupart des jeux mobile du moment, tout en réduisant la consommation énergétique, selon le constructeur chinois. Ce Redmi Note 10 Pro embarque lui aussi Android 11 avec la nouvelle version de l’interface MIUI 12.

Pour finir en beauté, cet excellent smartphone milieu de gamme offre également une autonomie plus que confortable grâce à sa grosse batterie de 5 020 mAh. Comptez facilement deux jours d’utilisation si vous n’êtes pas H24 sur votre smartphone. De plus, un chargeur de 33 W est inclus dans la boîte pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin.

