Express VPN : le service offre 3 mois sur son abonnement annuel

Avec un service irréprochable et des performances rarement atteintes, ExpressVPN est l'un de nos services préférés pour assurer sa sécurité et son anonymat sur le Web. Il profite en ce moment de 3 mois offerts sur l'abonnement d'un an à 5,84 euros par mois.

Doté d’une réputation qui n’est plus a démontré et disposant d’une sacrée cote chez Frandroid., le service ExpressVPN est l’un des leaders du marché de par ses très bonnes performances, sa simplicité et sa disponibilité sur de nombreux appareils. En ce moment le VPN propose 3 mois d’abonnements offerts sur son abonnement annuel.

Que propose ExpressVPN ?

Un VPN rapide et optimisé pour le téléchargement

Un support sur de nombreux appareils

Les services de VOD étranger fonctionnels

En ce moment, ExpressVPN propose un abonnement de 12 mois + 3 mois offerts pour 5,84 euros par mois, soit un total de 87,56 euros. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

L’un des VPN les plus performants du marché

Avec environs 3 000 serveurs répartis dans 94 pays, Express VPN n’est clairement pas le VPN disposant de la plus grande force de frappe. En revanche il dispose d’excellentes performances que ce soit depuis un serveur français ou depuis l’autre bout du monde. Notre test a, par exemple, démontré qu’une connexion vers New York peut nous proposer plus de 200 Mb/s, ce qui est largement suffisant pour du streaming en haute qualité (même en UHD 4K) sur les plateformes de VOD. Ces dernières sont d’ailleurs pleinement utilisables grâce à ce VPN, ce qui n’est pas forcément le cas de tous les VPN du marché.

Côté fonctionnalité, Express VPN dispose par exemple de l’option Kill Switch permettant de couper toute connexion au moindre problème de réseau afin de garder son anonymat intact. On note aussi la présence du split tunneling permettant entre autres de faire en sorte que la connexion VPN soit active uniquement pour certaines applications).

Une interface simple et efficace

L’interface d’ExpressVPN a été simplifiée par rapport aux anciennes versions plus spartiates. Sur PC par exemple, une simple fenêtre vous permet un un seul clic de choisir votre serveur et vous y connecter. On regrette en revanche l’absence de sélection de serveurs optimisée en fonction de votre usage (streaming, téléchargement, sécurité, etc.) qui aurait facilité le choix une fois l’application ouverte. En revanche, une fois un pays et une localisation choisis, la connexion est quasi immédiate même en passant d’un serveur à l’autre.

Sur ordinateur, l’installation est très simple et ne demande pas d’autorisation d’accès particulière. De plus, un élément appréciable est la convergence des interfaces entre les versions desktop et mobile avec les mêmes visuels et fonctionnalités.

Une compatibilité quasi universelle

L’autre très bon point d’ExpressVPN concerne le support de nombreux appareils. La liste des devices supportés est très longue allant des classiques Windows, Mac, Android, iOS mais aussi la prise en charge des consoles de salon et Smart TV via des applications dédiées ou via l’installation sur un routeur à domicile. De cette manière, vous serez sûr de pouvoir protéger tous vos appareils et ceux de votre entourage en même temps.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet sur Express VPN.

